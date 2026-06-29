球場グルメは、今やプロ野球観戦の大きな楽しみのひとつである。

各球団の本拠地では、選手プロデュースグルメと呼ばれる限定メニューが数多く販売されている。ヤクルトの本拠地・神宮球場でも、池山隆寛監督の必勝そばめし、小川泰弘のライアン（あん）パン、山田哲人の牛たんビビンバてっぱち丼など、多種多様なメニューが並ぶ。【久保田龍雄／ライター】

【写真】カツカレーにフカヒレラーメン…往年のレジェンド野球選手がゆかりの人気メニュー

カツカレーは即戦力だ

ただ、球界とグルメの関係は、最近始まったものではない。選手の何気ないリクエストがきっかけで誕生し、今も多くの人に愛されているメニューがある。

今や国民食ともいうべきポピュラーなメニューになったカツカレーは、1948年、巨人の二塁手・千葉茂のリクエストで誕生したことで知られる。

ヤクルト・池山監督にちなんだメニュー（神宮球場の公式サイトより）

当時、巨人のユニホームを仕立てていた「銀座テーラー」を訪れた千葉は、店主から紹介された近くの洋食レストラン「銀座スイス」が気に入り、多摩川の練習後や試合の前後などによく利用していたという。

ある日、阪神戦の試合前、空腹だった千葉は「カレーライスの上にカツレツを乗っけてくれ」とリクエストした。カツを「勝負に勝つ」にかけてゲンを担いだようだ。

当時はカレーライスに何かをトッピングするという発想はなく、想定外の注文に店側も周囲の客も驚いた。だが、カレーライス、カツレツのどちらも大好物だった千葉は、美味しそうにペロリと平らげ、時には二皿食べることがあったという。

カツレツを乗せると見た目も華やかになる。大卒会社員の初任給が約5000円だった時代に、特別メニューとして180円で売り出したところ、たちまち人気メニューとなり、あっという間に全国へ広がっていった。

筆者は2010年代前半、仕事で築地方面に行く機会が多かったため、「銀座スイス」築地店を何度か利用した。同店は現在、「TSUKIJI.カフェ.スイス」の名称で営業している。店内には「カツカレーは即戦力だ」と書かれた千葉氏直筆の色紙が飾られていた。

その後、銀座の本店にも足を運んだ。現在は「元祖カツカレー」「千葉さんのカツレツカレー」「千葉さんのカツレツカレープレミアム」を味わうことができる。

巨人選手時代の長嶋茂雄氏の要望で誕生したと伝わるのが、現東京ドームホテル直営店「後楽園飯店」のフカヒレ姿煮入りそばだ。

後楽園球場時代、長嶋氏は中華そばとフカヒレの姿煮を店舗や出前でよく注文していた。ある時、「いっそのことフカヒレを麺に乗せたらどうか」という話になり、この一言がきっかけで新メニューが誕生したという。

当時のチーム関係者も同様の証言をしており、長嶋氏考案のグルメと呼んでもいいだろう。

一方で、長嶋氏らしいエピソードも残っている。ラーメン1杯が100円から200円ほどだった時代に、10倍以上はしたとみられるフカヒレ姿煮そばを「これは安い!」と言いながら食べていたというのだ。

前出の千葉氏ともども、巨人の栄光の“背番号3”が新メニューの生みの親になったのは、偶然のめぐり合わせとはいえ興味深い。

掛布も「これはいけるな」

阪神の主砲・掛布雅之ゆかりのメニューとして、今も球団関係者や虎党に愛されているのが、通称「掛布ライス」である。

話は1980年頃にさかのぼる。

当時、甲子園球場の近くにあった「台湾料理・龍園」に掛布が来店し、「焼き飯を天津飯にしてよ」とリクエストしたことがきっかけで誕生したという話が、半ば“伝説”と化している。

ただ、実際に注文したのは、掛布がかわいがっていた後輩の捕手・西口裕治だった。西口は後に合宿所「虎風荘」の副寮長を務め、2024年12月に定年退職している。

奇妙な注文に店主は首をかしげながらも、言われた通りに作った。西口は「美味いやん」と感激し、掛布も「これはいけるな」と気に入ったことで、タイガースゆかりの新メニューが誕生した。

天津飯は関東では甘酢餡が主流で、甘い味つけが苦手な人もいる。関西では塩ベースの餡が多く、炒飯ともよく合う。関西人らしい発想と言えるかもしれない。

本来なら考案者にちなんで“西口ライス”になるはずだった。だが、掛布がテレビや雑誌で広く紹介したことなどから、メニュー名は「掛布ライス」になった。

自らの名字を冠された掛布氏は「私にとっては独身時代をすごした『虎風荘の味』です。当時の若い選手らでオリジナルのメニューを作ろうとなって、西口の案が採用されたのですが『西口ライス』では売れないから、お店が『掛布ライス』にしてくれと。本当においしくて、シメはいつも掛布ライスとギョーザスープを頼みました」（2022年4月14日付スポーツ報知）と回想している。

龍園は2009年に惜しまれつつ閉店したが、現在は先代の長男が「台湾料理・琥珀」、次男が「台湾料理・もやし」を甲子園の近くで営んでいる。琥珀では「天津焼飯」、もやしでは「天津やきめし」のメニュー名で提供されている。

天津焼飯は町中華や餃子チェーン「餃子の王将」などの定番メニューになり、すっかりポピュラーになった。オリジナルの系統を受け継ぐ両店は、今も地元・阪神ファンの根強い支持を集めている。

選手の一言から生まれた料理が、時代を越えて名物になる。そこには、グラウンド上のプレーとはまた違う、野球文化の面白さがある。球場観戦の前後に、かつての名選手ゆかりのグルメを味わうのも一興だろう。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘! 激突! 東都大学野球』（ビジネス社）

デイリー新潮編集部