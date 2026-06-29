サッカー元日本代表でタレントの前園真聖氏（52）が29日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）にリモートで生出演。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本−ブラジルを展望した。

日本は1勝2分けの勝ち点5で、F組を2位通過。29日（日本時間30日）に、C組1位のブラジルと戦う。

「十分戦える戦力がいると思うし、戦えると思いますし、勝てると思います」

そう力強く言い切った前園氏が、要警戒選手として名前を挙げたのは今大会4得点のFWビニシウスと3得点のFWクニャ。リーグ3戦の全得点を、この2人で挙げている。

「ビニシウス選手については、今世界でもトップクラスの選手。非常にスピードがあり、前を向かすと止められないですし、ドリブルもうまい。必ず決めきる決定力もある。少しでも目を離したりスペースを与えてしまうと失点するリスクがある」と最大級の警戒を示した。相対するのは右サイドのDF冨安健洋、MF堂安律が濃厚だが、「一人じゃ止められないので、正直言って。組織で囲んで奪いに行く必要がある」と分析した。

また、「クニャ選手も得点力がある。真ん中にポジションを取りながらゴール前で仕事をする。この2人が前線で起点となるので、絶対にマークしなければいけない」と守備のポイントを語った。

では王国ブラジルに弱点はないのか？

前園氏は「ないっちゃないんですけど…」と苦笑いしながらも「ビニシウス選手は守備を実はあまりしない」と指摘。「だから逆に言うとビニシウス選手が（ボールを持たないで）フラフラしているときは守備に戻らないので、日本の攻撃のチャンスというのが一つある。日本が前でボールを保持しているときはチャンスもつくれるし、守備の時にちゃんと切り替えて戻ればいいのかなと思います」と語り、攻撃こそ最大の防御だとした。

そして「これまでブラジルや世界に対して、日本は個では勝てないから組織で戦ってきた。今は個でも十分に戦えるし、ブラジルよりも組織力、規律という部分で試合を通してやり続けられる。たしかにブラジルは個が強いが、必ず僕は勝てると思うし、予選を見ても2点くらい取れると思っています。先制点を取れば必ずチャンスが生まれてくる」として、2―1で日本の勝利とスコアを予想した。