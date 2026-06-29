お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、28日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。94年に結婚した女優の安田成美（59）との別居騒動の真相を明かした。

MCの林修から、24年の木梨の自伝「みなさんのおかげです」に、安田から一度だけ「別居したい」と言われたことがあると書かれていたことを聞かれると、木梨は「いつですか？ 確認します。記憶がないです。今日、聞きます」と、自撮りをしてスタッフに送ると提案した。

安田に聞き取りをした木梨は、動画で「こちら現場です。なぜ『別居しよう』と1回だけ思ったか、成美さんに聞いてきました。答えはですね『飲み歩いてて家に帰ってこないから。ちっちゃい子どもたちがいるのに、何を飲み歩いてるんだ！』と」と明かした。

そして「それを聞いたところ、また昔のことを思い出して、またいったん怒られました。ホントにどうも成美さんすみませんでした、その節は…」と頭を下げた。

さらに「答えは家にフラフラして帰らないから！ スタジオにお返しします」と動画を結ぶと、スタジオからは笑いが起きた。