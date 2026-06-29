バイク王の５月中間期業績は計画上振れで着地 バイク王の５月中間期業績は計画上振れで着地

バイク王＆カンパニー<3377.T>がこの日の取引終了後に、集計中の５月中間期連結業績について、売上高が従来予想の１９０億円から１９５億９５００万円（前年同期比４．９％増）へ、営業利益が１億５０００万円から２億６２００万円（同１８．１％減）へ、純利益が１億４０００万円から３億３９００万円（同８３．２％増）へ上振れて着地したようだと発表した。



主力のバイク事業でオークション相場が高水準で推移したことに加え、良質な車両の仕入れ確保が進んだことで、車両売上単価が前年同期を大幅に上回ったことが牽引した。また、原価率の改善が進展したことで平均粗利額が前年同期をやや上回ったことや、継続的な業務効率化の取り組みを推進したことも寄与した。



出所：MINKABU PRESS