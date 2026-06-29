菅原圭、新曲「孔雀」がアニメ『黄泉のツガイ』第2クールエンディングテーマに決定

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菅原圭の新曲「孔雀」が、7月4日23時30分より放送開始となるTVアニメ『黄泉のツガイ』第2クールのエンディングテーマに決定。併せて、楽曲タイトルの“孔雀”をモチーフに神秘的に描かれた配信ジャケットも公開となった。

■菅原圭「孔雀」は7月5日に配信リリース

「孔雀」は、同オープニングテーマを務める音田雅則による書き下ろし曲。オープニングテーマ「back shot」の菅原圭によるカバーとともに、7月5日より2曲同時に配信リリースされる。

放送に先駆け、第2クールのキービジュアルも解禁。ビジュアルには、イワンとの激闘に挑む左右様の躍動感溢れる姿を中心に、その背後で弓矢を構え、鋭い眼差しで敵を見据えるユルの姿が描かれている。迫り来る脅威に立ち向かうユルの決意と緊張感が印象的なビジュアルとなっており、第2クールで繰り広げられるあらたな戦いへの期待を高める一枚に仕上がっている。

さらに、オープニングテーマ入りのメインPVも併せて公開。映像では、ユルを狙う謎の男・イワンが東村を襲い、長老・ヤマハと対峙する緊迫のシーンをはじめ、キョウカがユルの幼馴染であるダンジにある使命を託す場面など、第2クールの波乱の物語を予感させる印象的なシーンが次々と映し出される。

さらに、宇宙人のような姿の謎めいた新キャラクターや、オシラサマとともに下界を駆けるダンジの姿も登場。ユルが放つ「敵か、味方か」という言葉が、あらたな局面を迎える物語への期待をいっそう高める内容となっている。

■菅原圭 コメント

エゴなのか、愛なのか。

そんなことはもうどうでもいい。

揺らぎ続ける不確かな希望を祈らずにはいられない。

ただ、あなたに生きていてほしい。

そんな、複雑でそれでいてひたすらまっすぐな執念を込めて歌いました。

お話を頂く前から私自身ずっと追っていた大好きな作品だったので、音田さんから届いたお手紙を読んで、楽曲を聴いて、勝手に「黄泉のツガイ」談義をしているような気持ちでレコーディングさせてもらいました。本当に楽しかったです！

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

■リリース情報

2026.07.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「孔雀」

■関連リンク

『黄泉のツガイ』公式サイト

https://yominotsugai.com/

菅原圭 OFFICIAL SITE

https://kei-sugawara.jp/