&TEAM・KとFUMAが海をバックに圧巻のダンス！長い手足が見事にシンクロするパフォーマンスに「すべてが“美”」「ふまけいのダンス大好き」

【写真＆動画】&TEAMの“ヒョンライン”KとFUMAのパワフルダンス ／フウマの誕生日を祝うメンバー撮影の秘蔵ショット（8本）／FUMAの誕生日ショット＆ムービーお祝い投稿も（3本）

&TEAM（エンティーム）のSNSが更新。K（ケイ）とFUMA（フウマ）によるダンスチャレンジ動画が公開され、そのダイナミックなパフォーマンスに注目が集まっている。

■&TEAMの最年長コンビ“ヒョンライン”KとFUMAのパワフルダンス

現在『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』を開催中の&TEAM。今回の動画は、6月27日・28日に開催された兵庫公演の合間に撮影されたものだ。

動画では、海をバックに、銀髪にメガネ、デニムシャツ姿のFUMA（フウマ）と、小顔が際立つキャップに黒のトップスを合わせたK（ケイ）が登場。「フウ！」という掛け声とともにふたりが踊るのは、イン・シンクの「I Want You Back（Radio Edit）」。ポップなメロディーに乗せ、軽やかなフットワークと腕全体を使った力強い振り付けを、見事なシンクロで踊り切っていく。

青空の下、長い手足を生かしたふたりならではのスケール感あふれるダンスが映える、爽快感たっぷりの動画に仕上がっている。

グループのヒョンライン（兄ライン）、“ふまけい”コンビのダンスに、SNSには「ヒョンラ青空似合いすぎてる」「すべてが“美”」「ふまけいのダンス大好き」「シンクロパワー凄い」「神戸の海とヒョンラ最高」「コンサートの場所ごとに撮ってくれてありがとう」といったコメントが寄せられている。

■&TEAMフウマの誕生日を祝うメンバー撮影の秘蔵ショットが続々公開

なお、6月28日に28歳の誕生日を迎えたフウマ。&TEAMメンバーのXでは、それぞれがフウマへのメッセージと写真を投稿し、誕生日を祝福している。