【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(29日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
77223.83 ボリンジャー:＋3σ(13週)
76614.58 ボリンジャー:＋3σ(26週)
75480.74 ボリンジャー:＋3σ(25日)
72913.11 ボリンジャー:＋2σ(25日)
72793.01 ボリンジャー:＋2σ(13週)
70824.27 ボリンジャー:＋2σ(26週)
70418.77 6日移動平均線
70414.65 均衡表転換線(日足)
70345.47 ボリンジャー:＋1σ(25日)
69468.11 ★日経平均株価29日終値
69174.97 新値三本足陰転値
68362.20 ボリンジャー:＋1σ(13週)
67777.84 25日移動平均線
67583.74 均衡表基準線(日足)
66061.99 均衡表転換線(週足)
65210.20 ボリンジャー:-1σ(25日)
65033.96 ボリンジャー:＋1σ(26週)
63931.39 13週移動平均線
62642.56 ボリンジャー:-2σ(25日)
61780.04 均衡表雲上限(日足)
61695.32 均衡表基準線(週足)
60887.61 75日移動平均線
60074.93 ボリンジャー:-3σ(25日)
59500.57 ボリンジャー:-1σ(13週)
59243.65 26週移動平均線
57983.89 均衡表雲下限(日足)
55069.76 ボリンジャー:-2σ(13週)
54406.55 200日移動平均線
53453.34 ボリンジャー:-1σ(26週)
50638.95 ボリンジャー:-3σ(13週)
48171.21 均衡表雲上限(週足)
47663.03 ボリンジャー:-2σ(26週)
41872.72 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 52.14(前日58.40)
ST.Slow(9日) 60.38(前日68.04)
ST.Fast(13週) 88.10(前日88.79)
ST.Slow(13週) 89.03(前日89.73)
［2026年6月29日］
株探ニュース
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76614.58 ボリンジャー:＋3σ(26週)
75480.74 ボリンジャー:＋3σ(25日)
72913.11 ボリンジャー:＋2σ(25日)
72793.01 ボリンジャー:＋2σ(13週)
70824.27 ボリンジャー:＋2σ(26週)
70418.77 6日移動平均線
70414.65 均衡表転換線(日足)
70345.47 ボリンジャー:＋1σ(25日)
69468.11 ★日経平均株価29日終値
69174.97 新値三本足陰転値
68362.20 ボリンジャー:＋1σ(13週)
67777.84 25日移動平均線
67583.74 均衡表基準線(日足)
66061.99 均衡表転換線(週足)
65210.20 ボリンジャー:-1σ(25日)
65033.96 ボリンジャー:＋1σ(26週)
63931.39 13週移動平均線
62642.56 ボリンジャー:-2σ(25日)
61780.04 均衡表雲上限(日足)
61695.32 均衡表基準線(週足)
60887.61 75日移動平均線
60074.93 ボリンジャー:-3σ(25日)
59500.57 ボリンジャー:-1σ(13週)
59243.65 26週移動平均線
57983.89 均衡表雲下限(日足)
55069.76 ボリンジャー:-2σ(13週)
54406.55 200日移動平均線
53453.34 ボリンジャー:-1σ(26週)
50638.95 ボリンジャー:-3σ(13週)
48171.21 均衡表雲上限(週足)
47663.03 ボリンジャー:-2σ(26週)
41872.72 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 52.14(前日58.40)
ST.Slow(9日) 60.38(前日68.04)
ST.Fast(13週) 88.10(前日88.79)
ST.Slow(13週) 89.03(前日89.73)
［2026年6月29日］
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