　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

77223.83　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
76614.58　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
75480.74　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
72913.11　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
72793.01　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
70824.27　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
70418.77　　6日移動平均線
70414.65　　均衡表転換線(日足)
70345.47　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

69468.11　　★日経平均株価29日終値

69174.97　　新値三本足陰転値
68362.20　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
67777.84　　25日移動平均線
67583.74　　均衡表基準線(日足)
66061.99　　均衡表転換線(週足)
65210.20　　ボリンジャー:-1σ(25日)
65033.96　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
63931.39　　13週移動平均線
62642.56　　ボリンジャー:-2σ(25日)
61780.04　　均衡表雲上限(日足)
61695.32　　均衡表基準線(週足)
60887.61　　75日移動平均線
60074.93　　ボリンジャー:-3σ(25日)
59500.57　　ボリンジャー:-1σ(13週)
59243.65　　26週移動平均線
57983.89　　均衡表雲下限(日足)
55069.76　　ボリンジャー:-2σ(13週)
54406.55　　200日移動平均線
53453.34　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50638.95　　ボリンジャー:-3σ(13週)
48171.21　　均衡表雲上限(週足)
47663.03　　ボリンジャー:-2σ(26週)
41872.72　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　52.14(前日58.40)
ST.Slow(9日)　　60.38(前日68.04)

ST.Fast(13週)　 88.10(前日88.79)
ST.Slow(13週)　 89.03(前日89.73)

［2026年6月29日］

株探ニュース