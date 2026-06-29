[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇741銘柄・下落1821銘柄（東証終値比）
6月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2653銘柄。東証終値比で上昇は741銘柄、下落は1821銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが66銘柄、値下がりは151銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は180円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 690 +94（ +15.8%）
2位 <3377> バイク王 426 +42（ +10.9%）
3位 <3672> オルトＰ 27.3 +1.3（ +5.0%）
4位 <6085> アーキテクツ 289 +13（ +4.7%）
5位 <8227> しまむら 3460 +147.0（ +4.4%）
6位 <3441> 山王 3448 +128（ +3.9%）
7位 <3807> フィスコ 82.9 +2.9（ +3.6%）
8位 <3907> シリコンスタ 951 +29（ +3.1%）
9位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 251 +7（ +2.9%）
10位 <3903> ｇｕｍｉ 233 +6（ +2.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9022> ＪＲ東海 2999 -486.0（ -13.9%）
2位 <3681> ブイキューブ 9.3 -0.7（ -7.0%）
3位 <7965> 象印 1350 -84（ -5.9%）
4位 <2388> ウェッジＨＤ 41 -2（ -4.7%）
5位 <4718> 早稲アカ 2278.6 -100.4（ -4.2%）
6位 <3741> セック 3195 -135（ -4.1%）
7位 <7173> 東京きらぼし 1813 -74（ -3.9%）
8位 <5868> ロココ 999 -39（ -3.8%）
9位 <4506> 住友ファーマ 1480 -49.0（ -3.2%）
10位 <3905> データセク 3480.5 -114.5（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6981> 村田製 11000 +260（ +2.4%）
2位 <6472> ＮＴＮ 408.3 +6.4（ +1.6%）
3位 <4061> デンカ 4425.2 +65.2（ +1.5%）
4位 <7011> 三菱重 3700 +49.0（ +1.3%）
5位 <5214> 日電硝 6570.1 +84.1（ +1.3%）
6位 <6473> ジェイテクト 2057.6 +24.1（ +1.2%）
7位 <5706> 三井金属 42387 +447（ +1.1%）
8位 <8035> 東エレク 75400 +700（ +0.9%）
9位 <6471> 日精工 1170 +10.0（ +0.9%）
10位 <6724> エプソン 2690.4 +21.9（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9022> ＪＲ東海 2999 -486.0（ -13.9%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1480 -49.0（ -3.2%）
3位 <3861> 王子ＨＤ 793.9 -11.4（ -1.4%）
4位 <6902> デンソー 1865.8 -22.2（ -1.2%）
5位 <8253> クレセゾン 4246.9 -50.1（ -1.2%）
6位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4627 -53（ -1.1%）
7位 <8750> 第一ライフ 1719.6 -19.4（ -1.1%）
8位 <4523> エーザイ 4099.7 -45.3（ -1.1%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1136.1 -12.4（ -1.1%）
10位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 5038.9 -51.1（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 690 +94（ +15.8%）
2位 <3377> バイク王 426 +42（ +10.9%）
3位 <3672> オルトＰ 27.3 +1.3（ +5.0%）
4位 <6085> アーキテクツ 289 +13（ +4.7%）
5位 <8227> しまむら 3460 +147.0（ +4.4%）
6位 <3441> 山王 3448 +128（ +3.9%）
7位 <3807> フィスコ 82.9 +2.9（ +3.6%）
8位 <3907> シリコンスタ 951 +29（ +3.1%）
9位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 251 +7（ +2.9%）
10位 <3903> ｇｕｍｉ 233 +6（ +2.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9022> ＪＲ東海 2999 -486.0（ -13.9%）
2位 <3681> ブイキューブ 9.3 -0.7（ -7.0%）
3位 <7965> 象印 1350 -84（ -5.9%）
4位 <2388> ウェッジＨＤ 41 -2（ -4.7%）
5位 <4718> 早稲アカ 2278.6 -100.4（ -4.2%）
6位 <3741> セック 3195 -135（ -4.1%）
7位 <7173> 東京きらぼし 1813 -74（ -3.9%）
8位 <5868> ロココ 999 -39（ -3.8%）
9位 <4506> 住友ファーマ 1480 -49.0（ -3.2%）
10位 <3905> データセク 3480.5 -114.5（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6981> 村田製 11000 +260（ +2.4%）
2位 <6472> ＮＴＮ 408.3 +6.4（ +1.6%）
3位 <4061> デンカ 4425.2 +65.2（ +1.5%）
4位 <7011> 三菱重 3700 +49.0（ +1.3%）
5位 <5214> 日電硝 6570.1 +84.1（ +1.3%）
6位 <6473> ジェイテクト 2057.6 +24.1（ +1.2%）
7位 <5706> 三井金属 42387 +447（ +1.1%）
8位 <8035> 東エレク 75400 +700（ +0.9%）
9位 <6471> 日精工 1170 +10.0（ +0.9%）
10位 <6724> エプソン 2690.4 +21.9（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9022> ＪＲ東海 2999 -486.0（ -13.9%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1480 -49.0（ -3.2%）
3位 <3861> 王子ＨＤ 793.9 -11.4（ -1.4%）
4位 <6902> デンソー 1865.8 -22.2（ -1.2%）
5位 <8253> クレセゾン 4246.9 -50.1（ -1.2%）
6位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4627 -53（ -1.1%）
7位 <8750> 第一ライフ 1719.6 -19.4（ -1.1%）
8位 <4523> エーザイ 4099.7 -45.3（ -1.1%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1136.1 -12.4（ -1.1%）
10位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 5038.9 -51.1（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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