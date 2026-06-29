　6月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2653銘柄。東証終値比で上昇は741銘柄、下落は1821銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが66銘柄、値下がりは151銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は180円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　　690　　 +94（ +15.8%）
2位 <3377>　バイク王　　　　　　426　　 +42（ +10.9%）
3位 <3672>　オルトＰ　　　　　 27.3　　+1.3（　+5.0%）
4位 <6085>　アーキテクツ　　　　289　　 +13（　+4.7%）
5位 <8227>　しまむら　　　　　 3460　+147.0（　+4.4%）
6位 <3441>　山王　　　　　　　 3448　　+128（　+3.9%）
7位 <3807>　フィスコ　　　　　 82.9　　+2.9（　+3.6%）
8位 <3907>　シリコンスタ　　　　951　　 +29（　+3.1%）
9位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　　251　　　+7（　+2.9%）
10位 <3903>　ｇｕｍｉ　　　　　　233　　　+6（　+2.6%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9022>　ＪＲ東海　　　　　 2999　-486.0（ -13.9%）
2位 <3681>　ブイキューブ　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
3位 <7965>　象印　　　　　　　 1350　　 -84（　-5.9%）
4位 <2388>　ウェッジＨＤ　　　　 41　　　-2（　-4.7%）
5位 <4718>　早稲アカ　　　　 2278.6　-100.4（　-4.2%）
6位 <3741>　セック　　　　　　 3195　　-135（　-4.1%）
7位 <7173>　東京きらぼし　　　 1813　　 -74（　-3.9%）
8位 <5868>　ロココ　　　　　　　999　　 -39（　-3.8%）
9位 <4506>　住友ファーマ　　　 1480　 -49.0（　-3.2%）
10位 <3905>　データセク　　　 3480.5　-114.5（　-3.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6981>　村田製　　　　　　11000　　+260（　+2.4%）
2位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　408.3　　+6.4（　+1.6%）
3位 <4061>　デンカ　　　　　 4425.2　 +65.2（　+1.5%）
4位 <7011>　三菱重　　　　　　 3700　 +49.0（　+1.3%）
5位 <5214>　日電硝　　　　　 6570.1　 +84.1（　+1.3%）
6位 <6473>　ジェイテクト　　 2057.6　 +24.1（　+1.2%）
7位 <5706>　三井金属　　　　　42387　　+447（　+1.1%）
8位 <8035>　東エレク　　　　　75400　　+700（　+0.9%）
9位 <6471>　日精工　　　　　　 1170　 +10.0（　+0.9%）
10位 <6724>　エプソン　　　　 2690.4　 +21.9（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9022>　ＪＲ東海　　　　　 2999　-486.0（ -13.9%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　　 1480　 -49.0（　-3.2%）
3位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　793.9　 -11.4（　-1.4%）
4位 <6902>　デンソー　　　　 1865.8　 -22.2（　-1.2%）
5位 <8253>　クレセゾン　　　 4246.9　 -50.1（　-1.2%）
6位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　　 4627　　 -53（　-1.1%）
7位 <8750>　第一ライフ　　　 1719.6　 -19.4（　-1.1%）
8位 <4523>　エーザイ　　　　 4099.7　 -45.3（　-1.1%）
9位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1136.1　 -12.4（　-1.1%）
10位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 5038.9　 -51.1（　-1.0%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース