けさ、近鉄京都線で普通電車が京都駅を出てすぐに脱線する事故がありました。乗客乗員33人にけがはありませんでした。

緩やかにカーブした線路から外れ、「くの字」になった車両。脱線した車両です。

近畿日本鉄道によりますと、午前5時ごろ、近鉄京都線の京都駅で始発の橿原神宮前行き4両編成の普通電車が出発してすぐに脱線しました。駅を出てわずか1分後。列車が120メートルほど進んだときだったということです。

列車には乗客乗員33人が乗っていましたが、けが人はなく、係員が徒歩で駅まで誘導したということです。

この脱線の影響で、近鉄京都線は現在も一部区間の運転を見合わせています。

「近鉄電車って脱線あんまりないイメージがある。びっくりしてます」

「メガホンで駅員さんが『止まってます』って言ってて、なにこれみたいな感じで。こわいなっていうか、ちょっと大丈夫かなって心配」

近鉄によりますと、時速およそ20キロで脱線箇所を通過したということです。

また、始発前に線路の点検をしていましたが、異常は認められなかったということです。

運転再開のめどはたっていません。