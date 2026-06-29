背中に浮かぶ蜘蛛の巣！　煌びやかなルックで魅了　※「ゼンデイヤ」Instagram

写真拡大

　ゼンデイヤが、ロンドンで開催された新作『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』のフォトコールイベントに登場。蜘蛛の巣デザインが背中に浮かぶ、魅惑のドレス姿を披露した。

【写真】「最強カップル」「ドレスすごい」 トム・ホランド、ゼンデイヤと“手つなぎ”ショット公開

　『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』のプロモーションのため、世界を飛び回っているゼンデイヤ。InStyleによると、現地時間6月25日にロンドンで開催されたイベントに、ジョン・ガリアーノの1997年春夏コレクションから、アシメトリーなスカートから美脚がのぞくブルーのドレスをまとって来場した。

　大きく開いた背中には、細いシルバーのチェーンで蜘蛛の巣がデザインされており、本作にぴったり。ティファニーの「Sixteen Stone」コレクションから、ダイヤモンドのフープピアス、ダイヤモンドブレスレット、ダイヤモンドリング、そしてダイヤモンドとルビーをあしらったリングで輝きを添えた。ジュエリーの総額は10万ドル（約1600万円）を超えるという。
　
　この日の装いを投稿したゼンデイヤのインスタグラムには、「最高！　蜘蛛だね」「説明不要の美しさ」「輝いている」「クイーン！　他にはないスタイルと品」などのコメントが寄せられている。

　ゴージャスなドレス姿が注目を集めた一方で、その前日には、eBayで購入したという35ドル（約5600円）のヴィンテージ「スパイダーマン」Tシャツを着用し、パリでのイベントに登場して話題に。お手頃のTシャツに、クリスチャン・ルブタンの真っ白のスティレットヒールとダイヤモンドのドロップイヤリング、CHROMEの腕時計をコーディネートし、古着をドレスに昇華する着こなしテクを披露していた。

引用：「ゼンデイヤ」Instagram（＠zendaya）