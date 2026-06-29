『夫婦と16歳』OPテーマをJO1・豆原一成が担当！ 新キャスト＆60秒予告も解禁
かたせ梨乃とJO1の豆原一成がダブル主演を務める7月2日スタートのドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレ東系／毎週木曜24時30分）のオープニングテーマがMAME（豆原一成）の「むらさきいろ」、エンディングテーマがFRIDAY CATSの「Doppelganger」に決定。併せて、白石美子（かたせ）の秘密を知る共演者、60秒予告映像が解禁された。
【動画】迫り来る隣人・白石美子（かたせ梨乃）の恐怖に背筋が凍る60秒予告
本作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作の実写化。既婚者への一目惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー！」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注目作。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気に満ちあふれたロマンティックホラーだ。
自認16歳の美少女で隣人の年下イケメンに恋する61歳のおばさん・白石美子役に、かたせ。狂気的な隣人に一目惚れされる心優しいイケメン会社員・野村紘役を、地上波ドラマの主演が初となる豆原が演じる。
このたび、野村紘役を務める豆原がソロで歌う「むらさきいろ」が本作のオープニングテーマに決定。「全部私の為にだよね？」という歌詞が、紘の行動に一喜一憂する美子の切ない叫びや、純粋な想いとマッチした本作を象徴する楽曲となっている。
MAMEは「ドラマで初主演（ダブル主演）ということもありながら、オープニングテーマも自分が歌わせていただくことになって、凄く嬉しい気持ちでいっぱいです。今現在、撮影中ということもあり新鮮な気持ちでレコーディングすることもできて、気持ちも入った曲になっていると思うので、是非楽しみにしていてください！」とコメントしている。
そして、エンディングテーマには、今年の春に始動したばかりの新鋭4人組ロックバンド、FRIDAY CATSの「Doppelganger」が決定。Vo.ニケの猫のような甘い歌声が、美子の持つ二面性や、美子の策略通りにいかないもどかしさや皮肉をつづったような歌詞とマッチした楽曲になっている。
FRIDAY CATSは「ドラマのテーマを見た時に今回EDに決定していただいた楽曲『Doppelganger』がぴったりだなと思っていたので決定して嬉しかったです。（他にもね、数曲作ったのですが心の中で『これじゃないかな!?』って勝手に思ってました。by Vo.ニケ） 『もう一人の自分』の裏表を描いた楽曲だったので、悪意と善意の混じったこの曲がドロッとした世界にハマると嬉しいです。気まぐれな週末の猫どもの音楽はひねくれてますが、あなたに、ドラマの世界に響くと嬉しいです」と言葉を寄せている。
また、かたせ演じる白石美子の秘密の過去を知る重要な人物・吉田夏美役に柳ゆり菜。美子の親友（!?）・黒岩美子役に、夏樹陽子が決定した。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』は、7月2日よりテレ東系にて毎週木曜24時30分放送。BSテレ東にて7月5日より毎週日曜24時40分放送。
【動画】迫り来る隣人・白石美子（かたせ梨乃）の恐怖に背筋が凍る60秒予告
本作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作の実写化。既婚者への一目惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー！」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注目作。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気に満ちあふれたロマンティックホラーだ。
このたび、野村紘役を務める豆原がソロで歌う「むらさきいろ」が本作のオープニングテーマに決定。「全部私の為にだよね？」という歌詞が、紘の行動に一喜一憂する美子の切ない叫びや、純粋な想いとマッチした本作を象徴する楽曲となっている。
MAMEは「ドラマで初主演（ダブル主演）ということもありながら、オープニングテーマも自分が歌わせていただくことになって、凄く嬉しい気持ちでいっぱいです。今現在、撮影中ということもあり新鮮な気持ちでレコーディングすることもできて、気持ちも入った曲になっていると思うので、是非楽しみにしていてください！」とコメントしている。
そして、エンディングテーマには、今年の春に始動したばかりの新鋭4人組ロックバンド、FRIDAY CATSの「Doppelganger」が決定。Vo.ニケの猫のような甘い歌声が、美子の持つ二面性や、美子の策略通りにいかないもどかしさや皮肉をつづったような歌詞とマッチした楽曲になっている。
FRIDAY CATSは「ドラマのテーマを見た時に今回EDに決定していただいた楽曲『Doppelganger』がぴったりだなと思っていたので決定して嬉しかったです。（他にもね、数曲作ったのですが心の中で『これじゃないかな!?』って勝手に思ってました。by Vo.ニケ） 『もう一人の自分』の裏表を描いた楽曲だったので、悪意と善意の混じったこの曲がドロッとした世界にハマると嬉しいです。気まぐれな週末の猫どもの音楽はひねくれてますが、あなたに、ドラマの世界に響くと嬉しいです」と言葉を寄せている。
また、かたせ演じる白石美子の秘密の過去を知る重要な人物・吉田夏美役に柳ゆり菜。美子の親友（!?）・黒岩美子役に、夏樹陽子が決定した。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』は、7月2日よりテレ東系にて毎週木曜24時30分放送。BSテレ東にて7月5日より毎週日曜24時40分放送。