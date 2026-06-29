『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』本予告解禁 主題歌は「彼方」に決定
8月28日公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の主題歌が、FictionJunctionの「彼方」に決定。あわせて、同楽曲の一部を使用した本予告も公開された。
【動画】『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』本予告
本作は、2013年に公開された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の続編。
このたび、本作の主題歌にFictionJunctionの「彼方」が決定した。あわせて公開された本予告には、同楽曲の一部が使用されている。
FictionJunctionは、本作の音楽を手掛けるマルチ音楽コンポーザー・梶浦由記のソロプロジェクト。「Fiction（創作する）」と「Junction（交差・接合する）」を組み合わせたこのプロジェクトでは、梶浦がすべての作曲・編曲を手掛け（Fiction）、楽曲ごとにボーカリスト（ソリスト）らと交差・接合（Junction）することで、新たなパフォーマンスを世に送り出す。2004年、YUUKAをボーカルに迎えた「暁の車」で始動した。
梶浦は主題歌「彼方」について、「脚本と絵コンテと、そして動き始めた凄まじい映像と、ドキドキワクワクしながら取っ組み合うように紡がせていただいたBGM、そして『彼方』という曲。答え合わせになるような曲にはしたくなく、ただ長く付き合わせていただいた作品の大ファンの一人として、彼女たちのこれからを華やかに、見送りたいと一音一音大切に紡ぎました。『ワルプルギスの廻天』に皆様が浸り惑う、彩りとなることができれば幸いです」とコメントを寄せた。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』は、8月28日公開。
※梶浦由記のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■梶浦由記
ずっと心待ちにしておりました『ワルプルギスの廻天』。ついに音楽を作らせていただける時が来たと喜び勇んでおりました中でいただいた主題歌のお話。この美しく、懐かしく、切なく魅惑的な映画の音楽を全て紡がせていただけるなんて、そんなに光栄なことはありません。脚本と絵コンテと、そして動き始めた凄まじい映像と、ドキドキワクワクしながら取っ組み合うように紡がせていただいたBGM、そして「彼方」という曲。答え合わせになるような曲にはしたくなく、ただ長く付き合わせていただいた作品の大ファンの一人として、彼女たちのこれからを華やかに、見送りたいと一音一音大切に紡ぎました。『ワルプルギスの廻天』に皆様が浸り惑う、彩りとなることができれば幸いです。
【動画】『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』本予告
本作は、2013年に公開された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の続編。
このたび、本作の主題歌にFictionJunctionの「彼方」が決定した。あわせて公開された本予告には、同楽曲の一部が使用されている。
梶浦は主題歌「彼方」について、「脚本と絵コンテと、そして動き始めた凄まじい映像と、ドキドキワクワクしながら取っ組み合うように紡がせていただいたBGM、そして『彼方』という曲。答え合わせになるような曲にはしたくなく、ただ長く付き合わせていただいた作品の大ファンの一人として、彼女たちのこれからを華やかに、見送りたいと一音一音大切に紡ぎました。『ワルプルギスの廻天』に皆様が浸り惑う、彩りとなることができれば幸いです」とコメントを寄せた。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』は、8月28日公開。
※梶浦由記のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■梶浦由記
ずっと心待ちにしておりました『ワルプルギスの廻天』。ついに音楽を作らせていただける時が来たと喜び勇んでおりました中でいただいた主題歌のお話。この美しく、懐かしく、切なく魅惑的な映画の音楽を全て紡がせていただけるなんて、そんなに光栄なことはありません。脚本と絵コンテと、そして動き始めた凄まじい映像と、ドキドキワクワクしながら取っ組み合うように紡がせていただいたBGM、そして「彼方」という曲。答え合わせになるような曲にはしたくなく、ただ長く付き合わせていただいた作品の大ファンの一人として、彼女たちのこれからを華やかに、見送りたいと一音一音大切に紡ぎました。『ワルプルギスの廻天』に皆様が浸り惑う、彩りとなることができれば幸いです。