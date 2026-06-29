フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が２９日に放送され、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの陣、浦川翔平、長谷川慎が生出演した。

番組内で、陣は「即興でどんな雑学も言える」という特技を披露。「毎日３つ調べるのを１年間続けた時期があった」と振り返り、「ジャンルレスで１０００個くらいある」と明かした。

「何かテーマを」と言われた横澤夏子が「陣さん知らなさそうな『子育て』とか」と振ると「赤ちゃんでもいいですか？」と言って「『Ｍ』の発音が赤ちゃんは一番しやすいので、世界各国で母を表す言葉が『Ｍ』に関わるものが多い」と即答した。

その後も「サッカー」のお題に「サッカーボールの色はモノクロのテレビの発色に合わせて白黒」、「森」というお題には「犬と猫は同じ種族で、草原に出たのが犬、森に残ったのが猫」とすらすらと回答。神田愛花の「サンダル」という振りには「サンダル！？」と苦笑いしながら「スパイクでもいいですか？」と返し、「ゴムのスパイクの凹凸はワッフルメーカーの凹凸から来ている」と語って「じんじん調べ（自分調べ）なので諸説ありますよ！」と言いつつ豊富な知識を披露した。

これには豊富な知識量でクイズ番組などで活躍する伊集院光も「頭にいっぱい入ってても、意外にすぐ出ないものなのよ」と称賛。ＭＣの澤部佑は「陣くん変なやつだと思ってたけどすごい」と笑い、他の共演者からも「すごすぎ！」との声が上がってスタジオは拍手に包まれていた。