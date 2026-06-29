ブラジルの最高額は1億4000万ユーロのヴィニシウス

日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦する。

両チームの選手の市場価値をドイツの移籍情報専門サイト「Transfermarkt」で比較すると、ブラジルが日本の約3.6倍となっている。

日本の最高額は4000万ユーロ（約74億円）のMF佐野海舟（マインツ）。MF鈴木唯人（フライブルク）が2400万ユーロ（約44億円）、GK鈴木彩艶（パルマ）、MF久保建英（レアル・ソシエダ）が2000万ユーロ（約37億円）、さらにDF伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）の1800万ユーロ（33億円）と続く。26人の合計額は2億5685万ユーロ（約473億円）となる。

ブラジルの最高額は1億4000万ユーロ（約258億円）のFWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）で、DFガブリエル・マガリャンイス（アーセナル）とFWマテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）の7500万ユーロ（約138億円）、ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル・ユナイテッド）とラフィーニャ（バルセロナ）の7000万ユーロ（約129億円）と続く。26人の合計額は9億2820万ユーロ（約1709億円）だ。

ブラジルの合計額は、日本の約3.6倍。金額差だと約1236億円となる。単純計算ではそれだけの戦力を有しているということになるが、必ずしもそれが結果に反映されないのがサッカーでもある。日本はブラジル戦で戦力差を覆し、“番狂わせ”を起こすことができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）