釣り糸でテンセグリティ工作！ サンライン「なつやすみオープンラボ2026」

記事ポイント 小学4年生から6年生向け科学体験イベントを7月28日に開催釣り糸の製造工程学習と工場見学、テンセグリティ工作を実施佐藤けいさんをSpecial MCに迎え、先着20名が無料で参加可能 小学4年生から6年生向け科学体験イベントを7月28日に開催釣り糸の製造工程学習と工場見学、テンセグリティ工作を実施佐藤けいさんをSpecial MCに迎え、先着20名が無料で参加可能

サンラインが、地元の小学生を対象とした体験型学習イベント「なつやすみオープンラボ2026」を開催します。

釣り糸製造工程の学習、工場見学、釣り糸を用いたテンセグリティ工作を通じて、ものづくりの楽しさや科学の面白さに触れられるイベントです。

フリーアナウンサーの佐藤けいさんをSpecial MCに迎え、今年で4回目の開催となります。

サンライン「なつやすみオープンラボ2026」

イベント名：なつやすみオープンラボ2026開催日時：2026年7月28日(火)13：00〜16：00会場：サンライン 本社 食堂(山口県岩国市玖珂町1600-21)募集学年：小学4年生〜6年生募集人数：先着20名参加費：無料申込形式：事前申込制実施事項：釣り糸製造工程の学習、工場見学、テンセグリティ工作後援団体：岩国市教育委員会、柳井市教育委員会

「なつやすみオープンラボ2026」は、釣り糸メーカーのサンラインが地域貢献活動の一環として開く体験型学習イベントです。

釣り糸ができるまでの紡糸工程から製品化に至るまでを、子どもたちにも分かりやすく伝えます。

工場見学と工作体験が組み合わさり、科学やものづくりへの関心を高める時間になります。

釣り糸で支えるテンセグリティ工作

工作内容：釣り糸を活用したテンセグリティづくり学べる仕組み：引っ張る力と押し返す力のバランス使用するもの：サンラインの主力製品である釣り糸

工作体験では、釣り糸を使って「テンセグリティ」と呼ばれる不思議な立体構造づくりに挑戦します。

テンセグリティは、部材同士がどこも触れ合っていないのに、引っ張る力と押し返す力のバランスだけで形を保つ構造です。

物体が空中に浮いているように見える不思議な構造で、建築やデザイン、工学の分野でも取り上げられています。

子どもたちは実際に釣り糸を手に取りながら組み立て、力の働きや構造の仕組みを体感できます。

釣り糸の製造現場に触れる工場見学

見学工程：釣り糸の原料から製品になるまで学習範囲：紡糸工程から製品化まで関連産業：地域の釣り糸製造

工場見学では、釣り糸の原料から製品になるまでの工程を見学します。

普段目にすることのない製造現場に入り、世界中のアングラーに愛用される製品がどのように作られているのかを知ることができます。

釣り糸製造工程の学習と見学を通じて、地域産業やものづくりへの理解が深まります。

佐藤けいさんがSpecial MCとして参加

Special MC：佐藤けいさん開催回数：今年で4回目参加実績：累計約140名が参加

フリーアナウンサーの佐藤けいさんがSpecial MCとして参加します。

佐藤けいさんの進行のもと、子どもたちが楽しみながら学べるイベントを目指します。

これまで3回にわたって開催され、1回目は光通信受信機の作り方、2回目は糸染色の仕組みを知ってアクセサリーを作ろう、3回目はペットボトルキャップでチャームを作ろうが実施されました。

地域とともに未来を育む学びの時間

活動テーマ：次世代へのものづくり技術の継承学習領域：科学、ものづくり、地域産業実施形態：工場見学と工作体験

サンラインは、創業以来培ってきたものづくり技術を次世代へ伝えるとともに、地域の子どもたちに学びの機会を提供する活動を継続しています。

「なぜ？」「どうして？」という好奇心を育み、科学やものづくりへの関心を高めることを目的としたイベントです。

釣り糸を手に取り、工場を見学し、工作に挑戦することで、地域産業と科学の仕組みに触れられます。

釣り糸が製品になる現場と工作を一度にたどることで、身近な素材の裏側にある技術へ目を向けるきっかけになります。

テンセグリティづくりでは、糸の張り方や部材の支え合いから、力のバランスを手元で考える学びにつながります。

佐藤けいさんの進行も加わり、地域のものづくりを子ども向けにひらいた夏休みの科学体験です。

サンライン「なつやすみオープンラボ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. サンライン「なつやすみオープンラボ2026」はいつ開催されますか？

A. 開催日時は2026年7月28日(火)13：00〜16：00です。

会場はサンライン 本社 食堂で、山口県岩国市玖珂町1600-21にあります。

Q. サンライン「なつやすみオープンラボ2026」の対象者は誰ですか？

A. 対象者は小学4年生〜6年生で、先着20名です。

参加費は無料で、申込方法は事前申込制です。

Q. サンライン「なつやすみオープンラボ2026」では何を体験できますか？

A. 釣り糸製造工程の学習、工場見学、釣り糸を用いたテンセグリティ工作を体験できます。

釣り糸を手に取りながら、力の働きや構造の仕組みに触れられます。

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