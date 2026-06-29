大野いとさんも審査！ カリフォルニア・レーズン協会「第34回 カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト」

記事ポイント カリフォルニア・レーズン協会のコンテストで全国110作品から受賞作品を選出YKベーキングカンパニーとクロワッサンの作品が各部門の大賞を受賞大野いとさんがゲスト審査員賞「joie de raisin」を選定 カリフォルニア・レーズン協会のコンテストで全国110作品から受賞作品を選出YKベーキングカンパニーとクロワッサンの作品が各部門の大賞を受賞大野いとさんがゲスト審査員賞「joie de raisin」を選定

カリフォルニア・レーズン協会が、2026年6月13日(土)に「第34回 カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト」を開催しました。

ホールセール商品部門ではYKベーキングカンパニー「和のレーズンデニッシュ 〜さ・し・す・せ・そ〜」、リテイル商品部門ではクロワッサン「Noir Cafe Raisins〜レーズンと珈琲の余韻〜」が大賞を受賞しています。

今年は大野いとさんをゲスト審査員に迎え、「ゲスト審査員賞」も選定されました。

カリフォルニア・レーズン協会「第34回 カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト」

開催日：2026年6月13日(土)応募作品：全国から110の応募作品最終審査：13作品優秀作品：5品実施部門：ホールセール商品部門、リテイル商品部門、製パン関連企業部門ゲスト審査員賞：大野いとさんを迎えて選定

「第34回 カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト」は、カリフォルニア・レーズンを使った新しい商品開発に挑戦するパン職人の作品を審査するコンテストです。

当日は、カリフォルニア・レーズン協会代表 ジェフ・スマトニーさん、日本パン技術研究所 山本剛史さんをはじめとする審査員による試食審査が行われました。

今年度は作品を前日に審査会場へ送付する方式が採用され、作品者が作り慣れた環境で制作した作品が審査に臨んでいます。

和とカリフォルニアを合わせた「和のレーズンデニッシュ 〜さ・し・す・せ・そ〜」

部門：ホールセール商品部門賞：大賞企業：YKベーキングカンパニー作者：佐藤月観さん

「和のレーズンデニッシュ 〜さ・し・す・せ・そ〜」は、和とカリフォルニアとの融合をテーマにした作品です。

日本の調味料さ・し・す・せ・そを使い、甘じょっぱさや香りを味わえる一品に仕上げられています。

見た目は日本の国花である菊に見立て、花が咲いている様子を再現しています。

レーズンケーキ生地を包んだ「Raisin Cake Danish」

部門：ホールセール商品部門賞：金賞企業：フジパン 横浜工場作者：小貝晃弘さん

「Raisin Cake Danish」は、レーズンを対粉100％入れたレーズンケーキ生地をデニッシュ生地で包んで焼き上げた作品です。

メープル、オレンジピール、チョコチップにレーズンを組み合わせています。

メープルのコク深い甘み、オレンジピールの爽やかさ、チョコチップの濃厚な甘さが重なり、レーズンの甘みを際立たせています。

レーズンと珈琲の余韻を重ねた「Noir Cafe Raisins〜レーズンと珈琲の余韻〜」

部門：リテイル商品部門賞：大賞企業：クロワッサン作者：橋爪謙典さん

「Noir Cafe Raisins〜レーズンと珈琲の余韻〜」は、レーズンペーストを練り込んだマジパンで旨みを広げた作品です。

ホールのレーズンも加え、果実そのものの食感と風味を残しています。

コーヒーをほのかに効かせたクリームチーズを合わせ、レーズンの自然な甘さとコーヒーのほろ苦さが重なる味わいです。

もっちりしっとり仕上げた「Raisins Batter Cake」

部門：リテイル商品部門賞：金賞企業：ダンマルシェ西明石店作者：森良将さん

「Raisins Batter Cake」は、レーズンをたっぷりと使用したバターケーキをパンで表現した作品です。

もっちりとした生地にレーズンバターとアーモンドクリームを挟み、もちっとしっとりした食感に仕上げられています。

蒸しレーズンをバターミルクに漬け込むことで、レーズンのうま味と酸味が引き出されています。

濃みつで包んだ「ブリュレに包まれ恋したハニーレーズンと絹芋の濃みつデニッシュ」

部門：製パン関連企業部門賞：優秀賞企業：友栄食品興業作者：吉見健志さん

「ブリュレに包まれ恋したハニーレーズンと絹芋の濃みつデニッシュ」は、甘くフルーティーに仕上げたカリフォルニアレーズンと濃厚ねっとりなさつまいもを合わせた作品です。

飴状のブリュレが重なり、濃みつで贅沢な一品に仕上げられています。

サクッとしたデニッシュ生地で、ややほろ苦いキャラメルダマンド、ハニーレーズン、絹芋レーズンクリーム、サツマイモダイスを包んでいます。

食材を調整して仕上げた「joie de raisin」

賞：ゲスト審査員賞部門：リテイル商品部門店舗：VIRON丸の内店作者：高橋優介さん

「joie de raisin」は、小さいお子様やアレルギーのある方、レーズンが苦手な方なども一緒に美味しく健康的に祝えることを考えて作られた作品です。

小麦と動物性の食材、お酒やスパイスを使用せずに調整を重ねています。

大野いとさんは、小麦を控えたい方や食事に制限のある方でも安心して美味しく楽しめるレーズンパンとして心を惹かれたとコメントしています。

試食審査で決まった受賞作品

カリフォルニア・レーズン協会 駐日代表 福田久雄さんは、同じカリフォルニア・レーズンを使いながら、生地以外にもレーズンを活用する作品が目立ったとコメントしています。

審査員代表の山本剛史さんは、前日に審査会場へ送付する方式により、完成度の高い状態で審査に臨めた点に触れています。

大野いとさんは、一口ごとにレーズンの魅力を味わうことができ、それぞれに異なる発想と表現があったとのコメントです。

レーズンペースト、ホールのレーズン、蒸しレーズン、ハニーレーズンなど、カリフォルニア・レーズンの使い方が作品ごとに異なります。

和の調味料、珈琲、バターミルク、絹芋、ブリュレなどを合わせた受賞作品から、パン職人の発想と工夫に触れられます。

カリフォルニア・レーズン協会「第34回 カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「第34回 カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト」はいつ開催されましたか？

A. カリフォルニア・レーズン協会が、2026年6月13日(土)に開催しました。

全国から110の応募作品が寄せられ、13作品が最終審査に進出しています。

Q. ホールセール商品部門の大賞はどの作品ですか？

A. YKベーキングカンパニーの「和のレーズンデニッシュ 〜さ・し・す・せ・そ〜」です。

和とカリフォルニアとの融合をテーマにした作品です。

Q. リテイル商品部門の大賞はどの作品ですか？

A. クロワッサンの「Noir Cafe Raisins〜レーズンと珈琲の余韻〜」です。

レーズンペーストを練り込んだマジパンとホールのレーズン、珈琲を効かせたクリームチーズを合わせています。

Q. ゲスト審査員賞に選ばれた作品は何ですか？

A. VIRON丸の内店の「joie de raisin」です。

小麦と動物性の食材、お酒やスパイスを使用せずに調整を重ねて仕上げたパンです。

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