大人気ステージ再演に加え！ 横浜アンパンマンこどもミュージアム「夏イベント」

記事ポイント 横浜アンパンマンこどもミュージアムの水あそびひろばばいきんまんのダンス再演とお面工作アンパンマンのおおきなガシャポンと夏グッズ・フード 横浜アンパンマンこどもミュージアムの水あそびひろばばいきんまんのダンス再演とお面工作アンパンマンのおおきなガシャポンと夏グッズ・フード

横浜アンパンマンこどもミュージアムが、2027年春に迎える開業20周年に向けて夏イベントを開催します。

日陰で楽しめる「水あそびひろば」や、メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」の再演、キャラクターグリーティングなどがそろう内容です。

1Fショップ＆フード・レストランでは、夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」や夏向けのグッズ、フードも展開されます。

横浜アンパンマンこどもミュージアム「夏イベント」

開催施設：横浜アンパンマンこどもミュージアム所在地：神奈川県横浜市西区2・3Fミュージアム営業時間：10:00〜17:00(最終入館16:00)1Fショップ＆フード・レストラン営業時間：10:00〜18:00入館料：2,200円〜2,600円(税込)1Fショップ＆フード・レストラン：入場無料

横浜アンパンマンこどもミュージアムは、天候を気にせず猛暑の日でも涼しく快適に遊べる全天候型施設です。

夏イベントでは、水あそび、ステージ、お面工作、キャラクターグリーティングなど、親子で楽しめるコンテンツが開催されます。

1Fショップ＆フード・レストランには、夏限定企画と、暑い季節に並ぶグッズやフードがそろいます。

日陰で遊べる「水あそびひろば」

期間：2026年6月13日(土)〜9月30日(水)場所：3Fミュージアム 屋外ひろば

毎年大人気の「水あそびひろば」が開催中です。

エリア全体が日陰のため、直射日光を遮るなかで水あそびができます。

普段着用しているおむつのままでも入場でき、周辺には専用の「お着替えエリア」もあります。

タオルとお着替えを用意して来場すると、びしょ濡れになる可能性がある水あそびに備えられます。

「ばいきんまん」と「ドキンちゃん」が踊るステージ

ステージ名：「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」期間：2026年7月1日(水)〜9月13日(日)場所：3Fミュージアム パンこうじょう前ひろば

「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」が2026年7月1日(水)より再演されます。

アフロヘアのダンサーに変装した「ばいきんまん」と「ドキンちゃん」が、ハチャメチャに踊って大活躍します。

ノリの良い曲とダンスで、子どもも大人も一緒に盛り上がって楽しめるダンスショーです。

アフロヘアの「ばいきんまん」と「ドキンちゃん」のお面工作

期間：2026年7月1日(水)〜9月13日(日)場所：3Fミュージアム がっこう

期間限定で、アフロヘアの「ばいきんまん」と「ドキンちゃん」のお面が作れます。

のりやペンを使って簡単にできるので、小さな子どもも自分だけのお面を作ることができます。

ステージに登場するアフロヘアの「ばいきんまん」と「ドキンちゃん」に合わせて楽しめる工作です。

「メロンパンナちゃん」と「ロールパンナちゃん」に会えるキャラクターグリーティング

期間：2026年7月1日(水)〜7月31日(金)場所：3Fミュージアム パンこうじょう前ひろばスケジュール：公式HPで案内

キャラクターグリーティングは毎日開催されています。

アンパンマンたちとタッチをしたり、ごあいさつをしたりできます。

通常登場するなかまは当日のお楽しみですが、7月1日(水)からは「メロンパンナちゃん」と「ロールパンナちゃん」が登場します。

キャラクターグリーティングは8月1日(土)以降も開催予定です。

LINEやメールで贈れる「ギフトチケット」

利用施設：2・3Fミュージアム予約：受け取った方は日時指定予約不要デザイン：夏季限定の「サマーデザイン」や「バースデーデザイン」

「ギフトチケット」は、LINEやメールで簡単に贈れます。

受け取った方は日時指定予約の必要がなく、好きな日時で2・3Fミュージアムに入館できます。

夏季限定の「サマーデザイン」のギフトカードのほか、お誕生日向けの「バースデーデザイン」も用意されています。

全長約2mの「アンパンマンのおおきなガシャポン」

期間：2026年6月25日（木）〜7月17日（金）参加条件：お買い物1,000円(税込)ごとにもらえる補助券を10枚集める景品：オリジナルアームリングデザイン：全3種類

夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」が開催されます。

補助券を集めると、全長約2mの大きなガシャポンにチャレンジできます。

景品はオリジナルアームリングで、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみです。

夏向けのグッズ＆フード

横浜アンパンマンこどもミュージアム限定 キービジュアルTシャツ：4,620円、アンパンマンキッズコレクションアイス バナナミルク・いちごミルク：各600円、ジャムおじさんのパン工場ビーチバッグ：各4,290円、アンパンマンキッズコレクション横浜限定 おおきなアンパンマン ボーダーTシャツ：3,630円、ミュージアムショップスーベニアミルキーソフト：各1,300円、ソフトクリームやさんなかよしつぶつぶアイス：700円、ハンバーガーやさんANPANMAN CHARACTERS クールスカーフ：各1,320円、ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

1Fショップ＆フード・レストランには、暑い季節に並ぶグッズやフードがそろいます。

横浜アンパンマンこどもミュージアム限定や横浜限定のTシャツ、ビーチバッグ、クールスカーフなどを選べるラインナップです。

バナナミルク・いちごミルクのアイスや、スーベニアミルキーソフト、なかよしつぶつぶアイスも味わえるラインナップです。

発売日は商品により異なり、数量限定のため品切れになる可能性もあります。

水あそびやダンスショー、工作を組み合わせて、夏らしい遊びとキャラクターとの時間を同じ日に楽しめます。

1Fでは限定Tシャツや冷たいフードもそろい、ミュージアムで遊んだ前後まで夏の雰囲気を楽しめます。

横浜アンパンマンこどもミュージアム「夏イベント」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「水あそびひろば」はいつ開催されますか？

A. 「水あそびひろば」は、2026年6月13日(土)から9月30日(水)まで、3Fミュージアム 屋外ひろばで開催されます。

Q. 「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」はどこで開催されますか？

A. 2026年7月1日(水)から9月13日(日)まで、3Fミュージアム パンこうじょう前ひろばで再演されます。

Q. キャラクターグリーティングには誰が登場しますか？

A. 通常登場するなかまは当日のお楽しみですが、7月1日(水)からは「メロンパンナちゃん」と「ロールパンナちゃん」が登場します。

Q. 「アンパンマンのおおきなガシャポン」はどう参加できますか？

A. お買い物1,000円(税込)ごとにもらえる補助券を10枚集めると、全長約2mの「アンパンマンのおおきなガシャポン」にチャレンジできます。

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