合計1,010名に当たる！ Hisense「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」

記事ポイント Hisense Japan公式XでW杯応援キャンペーンを6月26日開始フォロー＆リポスト後の連携認証で抽選結果ページへ遷移W杯グッズ10名・えらべるPay1,000名の合計1,010名 Hisense Japan公式XでW杯応援キャンペーンを6月26日開始フォロー＆リポスト後の連携認証で抽選結果ページへ遷移W杯グッズ10名・えらべるPay1,000名の合計1,010名

ハイセンスジャパンは、FIFA World Cup 2026(TM)の公式スポンサーとして、公式Xで応援企画を実施しています。

2026年6月26日(金)12時から7月20日(月)23時59分まで、対象ポストのリポストで応募できます。

抽選はインスタントウィン形式で、ハイセンスオリジナルW杯グッズまたはえらべるPayが当たります。

Hisense「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」

キャンペーン名：FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン応募期間：2026年6月26日(金)12:00〜2026年7月20日(月)23:59賞品：A賞 ハイセンスオリジナルW杯グッズ（10名）／B賞 えらべるPay（1,000名）応募回数：1日1回、期間中は何度でも応募可能応募対象：日本国内在住で、公開設定のXアカウントを持つ方対象アカウント：Hisense Japan公式Xアカウント（@hisense_japan）

ハイセンスはFIFA World Cup 2026(TM)の公式スポンサーで、テレビや冷蔵庫、エアコンなどを展開する総合家電メーカーです。

今回の企画は、アメリカ、カナダ、メキシコの3か国共催で行われる大会を日本のファンと盛り上げるために行われています。

フォロー＆リポストで応募

参加するには、@hisense_japanをフォローし、期間中に毎日投稿される対象ポストをリポストします。

投稿内の画像をクリックしてX連携認証を許可すると、抽選結果ページに遷移し、その場で当選結果が表示されます。

応募は1日1回で、キャンペーン期間中は毎日参加できます。

賞品はW杯グッズとえらべるPay

A賞はハイセンスオリジナルW杯グッズです。

B賞はえらべるPayです。

W杯観戦の気分を高めるグッズと、日常の買い物にも使いやすいデジタルギフトを用意しています。

応募条件と注意事項

応募には、Xアカウントを公開設定で保有していること、@hisense_japanをフォローしていること、対象ポストをリポストしていること、日本国内在住であることが必要です。

未成年の場合は、親権者が応募規約に同意したうえで応募する必要があります。

応募後にフォロー解除、リポスト取り消し、X ID変更、アカウントの公開状態を外す変更、アカウント凍結、退会などが確認された場合は、当選が無効になる場合があります。

本キャンペーンはX社の提供・協賛によるものではありません。

公式アカウントのユーザーIDは「@hisense_japan」のみです。

FIFA World Cup 2026(TM)を待つ時間に、公式スポンサーのハイセンスらしい参加型の楽しみが加わります。

Xのタイムラインから気軽に参加できる、サッカーファン向けの応援企画です。

HisenseのW杯応援Xキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンの応募期間はいつまでですか？

A. 2026年6月26日(金)12:00から2026年7月20日(月)23:59まで応募できます。

Q. 賞品と当選人数は？

A. A賞はハイセンスオリジナルW杯グッズが10名、B賞はえらべるPayが1,000名で、合計1,010名に当たります。

Q. 応募後にフォローを外した場合は？

A. フォロー解除、リポスト取り消し、アカウントの公開状態を外す変更などが確認された場合、当選が無効になる場合があります。

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