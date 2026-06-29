記事ポイント 寺院・僧侶向けAI「寺院・僧侶用GPTs」を6月24日に無料公開法話作成・寺務補助・情報発信・講義準備などの実務を支援登録後に利用案内URLを自動返信メールで受け取れる 寺院・僧侶向けAI「寺院・僧侶用GPTs」を6月24日に無料公開法話作成・寺務補助・情報発信・講義準備などの実務を支援登録後に利用案内URLを自動返信メールで受け取れる

仏教補完代替医療機構が、寺院・僧侶向け支援企画として「寺院・僧侶用GPTs」を2026年6月24日に公開しました。

法話作成、文章整理、寺務補助、情報発信、講義準備など、寺院・僧侶の多様な実務を支援するAIサービスです。

案内ページから登録すると、自動返信メールで利用案内URLを受け取り、継続して無料で利用できます。

仏教補完代替医療機構「寺院・僧侶用GPTs」

サービス名：寺院・僧侶用GPTs提供形態：寺院・僧侶向けAI支援サービス公開日：2026年6月24日利用料金：無料利用方法：案内ページより登録後、自動返信メールで利用案内URLを送付対象者：僧侶、寺院関係者、仏教に関わる学び・発信を行う方など

「寺院・僧侶用GPTs」は、寺院・僧侶の実務や発信、学びの整理に使える共通版GPTsです。

礼節、言葉の重み、宗教的文脈への配慮を踏まえ、文章作成や発信準備を補助します。

寺院・僧侶の現場に寄り添うAI支援

現代の寺院・僧侶は、祈りや法務に加え、地域との関係づくり、相談対応、案内文作成、講座準備、情報発信などを担っています。

「寺院・僧侶用GPTs」は、こうした日々の実務で必要になる思考整理や下書き作成を助けます。

一般的なAIでは補いにくい宗教的文脈や礼節を意識し、寺院・僧侶の現場で使いやすい入口として用意されています。

法話や寺院文書、発信原稿を補助

法話や講話の構成整理、行事案内や寺院文書の下書き、講義準備の壁打ち、SNSや動画発信の原稿作成などに使えます。

文章を整えるだけでなく、相手への敬意や宗教的文脈への理解が求められる場面に合わせて使える点が特徴です。

僧侶の判断や宗教的責任をAIが代替するものではなく、思考整理、構成補助、下書き支援、発信準備の補助として位置づけられています。

登録後に利用案内URLを受け取る利用方法

利用希望者は、案内ページで必要事項を登録します。

登録完了後、自動返信メールで「寺院・僧侶用GPTs」の利用案内URLが送付されます。

継続して無料で提供されるため、AI活用に関心がある僧侶や寺院関係者の入口として利用できます。

寺院実務支援や法話支援を広げる今後の展望

今後は寺院実務支援、法話支援、僧侶育成支援、寺院発信支援など、活動に役立つ機能や活用の幅を拡充していく予定です。

AIを通じて仏教の智慧を現代の言葉へ橋渡しし、寺院と社会、人と教えをつなぐ新たな接点を育てることも目的の一つです。

開発者コメント

開発者は、寺院や僧侶の現場には外からは見えにくい多くの実務と責任があると説明しています。

本当に大切な祈りや教え、人との関わりに注ぐ時間が、雑務によって圧迫される現実もあるとしています。

「寺院・僧侶用GPTs」は僧侶の営みを機械化するものではなく、人が担う本質を大切にするためにAIを補助線として活用する試みです。

言葉を整える時間を支えることで、祈りや教え、人との関わりに向き合う時間を取り戻しやすくなります。

「寺院・僧侶用GPTs」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「寺院・僧侶用GPTs」はどのようなサービスですか？

A. 法話作成、文章整理、寺務補助、情報発信、講義準備など、寺院・僧侶の多様な実務を支援するために設計されたAIサービスです。

Q. 「寺院・僧侶用GPTs」の利用料金はいくらですか？

A. 利用料金は無料で、継続して無料で利用できる形で提供されています。

Q. 「寺院・僧侶用GPTs」はどのように利用を開始できますか？

A. 案内ページから必要事項を登録すると、自動返信メールで利用案内URLが送付され、利用を開始できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 法話作成や寺務を無料で支援！ 仏教補完代替医療機構「寺院・僧侶用GPTs」 appeared first on Dtimes.