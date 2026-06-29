夜市テーマで台湾グルメ集結！ 道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」

記事ポイント 道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」が7月4日・5日に開催夜市をテーマに台湾グルメ、文化体験、ステージを展開台湾ランタン展示や台南市と前橋市の歴史パネルも実施 道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」が7月4日・5日に開催夜市をテーマに台湾グルメ、文化体験、ステージを展開台湾ランタン展示や台南市と前橋市の歴史パネルも実施

道の駅まえばし赤城が、「台湾フェア2026」を2026年7月4日と7月5日に開催します。

本年は“夜市”をメインテーマに、台湾グルメ、文化体験、ステージイベントなどを展開します。

ゴールデンウイーク中の「台湾ランタン絵付け体験」で絵付けされた台湾ランタンも、フードコートや直売所を彩ります。

道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」

日程：2026年7月4日 10:00〜19:00、2026年7月5日 10:00〜18:00場所：道の駅まえばし赤城所在地：群馬県前橋市田口町36番地主催：道の駅まえばし赤城共催：群馬県、前橋市、群馬県台湾総会オリジナル台湾グルメ提供期間：6月6日〜7月5日

「台湾フェア2026」は、前橋で台湾を楽しめる2日間のイベントです。

開催時間は夜まで延長され、夜市の雰囲気を味わえる催しとして実施されます。

夜市テーマの会場には、台湾グルメ、文化体験、ステージ、ランタン展示、台南市と前橋市の歴史に関するパネル展示が並びます。

台湾グルメと赤城de台湾九分夜市

企画：道の駅まえばし赤城 各店舗によるオリジナル台湾グルメ提供期間：6月6日〜7月5日夜市企画：マンゴー販売や台湾文化を体験できる「赤城de台湾九分夜市」

道の駅まえばし赤城の各店舗では、台湾フェアに合わせたオリジナル台湾グルメを提供します。

台湾グルメには、Hutte Hayashi Restaurant 台湾満喫セット、前橋・赤城らーめん翔鶴 台湾王道セット、Botanical cafe KING-GOD 豆花、Hutte Hayashi Restaurant 胡椒餅が並びます。

「赤城de台湾九分夜市」では、マンゴーの販売や台湾文化を体験できる企画が用意されます。

ランタン展示と台湾文化体験

フードコートや直売所には、来場者が絵付けした台湾ランタンが飾られます。

会場では台南玉井郷 台湾式お茶入れ体験も紹介されており、飲食だけでなく台湾文化に触れる時間も設けられます。

市民団体によるステージと、台南市と前橋市の歴史に関するパネル展示も会場に加わります。

夜市をテーマにした会場で、台湾グルメ、文化体験、ステージ、ランタン展示をまとめて楽しめるイベントです。

道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年7月4日10:00〜19:00と、2026年7月5日10:00〜18:00に開催されます。

Q. 会場はどこですか？

A. 群馬県前橋市田口町36番地の道の駅まえばし赤城です。

Q. どのような企画がありますか？

A. 台湾グルメ、赤城de台湾九分夜市、市民団体によるステージ、ランタン展示、台南市と前橋市の歴史に関するパネル展示が予定されています。

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