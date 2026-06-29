記事ポイント TDIがServiceNow Japanとパートナー契約を締結「Core Business Suite」を中心にAI活用と業務変革を支援コンサルティングから導入、継続運用まで一貫して提供 TDIがServiceNow Japanとパートナー契約を締結「Core Business Suite」を中心にAI活用と業務変革を支援コンサルティングから導入、継続運用まで一貫して提供

TDIが、ServiceNow Japanとパートナープログラムにおける「コンサルティング＆インプリメンテーション」パートナー契約を2026年6月17日に締結しました。

ServiceNowのAI搭載ソリューション「Core Business Suite」を中心に、AI活用と業務変革の導入支援を強化します。

ビジネス機能全体にわたるプロセス自動化を見据え、導入前の設計から運用段階まで支援範囲を広げます。

TDI「Core Business Suite」

契約締結日：2026年6月17日契約種別：コンサルティング＆インプリメンテーションパートナー契約締結先：ServiceNow Japan対象ソリューション：ServiceNow AI Platform上の「Core Business Suite」支援範囲：コンサルティング、導入、運用

「Core Business Suite」は、ServiceNow AI Platform上に構築されたソリューションです。

人事、調達、財務、法務などの基幹業務を一元的につなぎ、部門間の分断解消と業務プロセスの自動化を支援します。

TDIは1968年の創業以来培ってきたIT戦略のノウハウと、2016年から積み重ねてきたAIプロジェクトの実績を活かして導入支援を行います。

パートナー契約締結の背景

AIファーストの時代を迎え、企業には業務プロセスへAI機能を組み込む仕組みが求められています。

一方で、分断されたシステムや運用のばらつきが、社内業務の生産性向上を阻むケースもあります。

TDIはこの課題に対し、AI、データ、ワークフローを単一のプラットフォームに統合する基盤をソリューションラインナップに加えます。

TDIのAI活用と支援体制

TDIは「AIネイティブカンパニー」の実現を掲げ、システム開発、社内業務、人材育成でAI活用を進めています。

自社で得たノウハウを顧客のビジネスへ還元し、AIエージェントと協働する働き方を実現する支援につなげます。

今後はServiceNow領域とAI領域のスペシャリスト育成を強化し、導入と定着化に向けた推進体制を拡充します。

ServiceNowとの共同展開

ServiceNow Japanは、TDIの知見と同ソリューションを掛け合わせることで、顧客の部門間の分断解消と組織全体の生産性向上につながるとしています。

TDIは、ServiceNow Japanとの連携を通じて、AI・Agentic AI領域を含むソリューション展開を強化します。

複数部門にまたがる業務を単一の基盤で扱うことで、企業のAI活用と業務変革を支える取り組みです。

TDI「Core Business Suite」の紹介でした。

よくある質問

Q. TDIはServiceNow Japanといつ契約を締結しましたか？

A. 2026年6月17日に、コンサルティング＆インプリメンテーションパートナー契約を締結しました。

Q. 「Core Business Suite」はどのようなソリューションですか？

A. ServiceNow AI Platform上に構築され、複数の基幹業務プロセスを一元的につなぐソリューションです。

Q. TDIはどの範囲を支援しますか？

A. コンサルティングから導入、継続的な運用まで一貫したサービスを提供します。

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