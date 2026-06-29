旬のフルーツジュースを無償提供！ ティグリス「ゼブラ飲みキャンペーン」

記事ポイント アルコール1杯ごとに旬のフルーツジュース1杯を無償提供2026年7月1日から新宿・渋谷のティグリス全店舗で開始旗艦店「BAR＆CAFE Sonora＋s」も対象店舗として展開 アルコール1杯ごとに旬のフルーツジュース1杯を無償提供2026年7月1日から新宿・渋谷のティグリス全店舗で開始旗艦店「BAR＆CAFE Sonora＋s」も対象店舗として展開

ティグリスが、2026年7月1日から全店舗で「ゼブラ飲みキャンペーン」を開始します。

アルコール1杯の注文ごとに、バーテンダーが厳選した旬のフレッシュフルーツジュース1杯を無償で提供する取り組みです。

1名につき計3杯まで提供され、アルコールとフルーツジュースを交互に楽しむ「ゼブラ飲み」をバーの時間に取り入れます。

ティグリス「ゼブラ飲みキャンペーン」

開始日：2026年7月1日実施店舗：BAR Arca新宿本店、BAR Sonora、BAR Arca渋谷、BAR＆CAFE Sonora＋s実施エリア：新宿・渋谷提供内容：アルコール1杯の注文ごとに旬のフレッシュフルーツジュース1杯を提供提供上限：1名につき計3杯まで

「ゼブラ飲み」は、アルコールとフレッシュフルーツジュースを交互に摂取する飲酒スタイルです。

従来のチェイサーを旬のフルーツジュースへ置き換え、バーで過ごす時間に身体への負担へ配慮した選択肢を加えます。

ティグリスは、新店舗「BAR＆CAFE Sonora＋s」を含む全店舗でこのキャンペーンを展開します。

旬のフルーツを月ごとに選定

提供するフルーツジュースは、旬のカレンダーに基づいて素材を選定します。

6月下旬は桃の日川白鳳やさくらんぼの佐藤錦、7月はすいかや宮崎産マンゴー、8月は巨峰や清水白桃などが例として挙げられています。

バーテンダーがカクテルと同じようにフレッシュフルーツジュースを調製し、バーでの一杯として提供します。

旗艦店「BAR＆CAFE Sonora＋s」

店舗名：BAR＆CAFE Sonora＋s開店日：2026年2月15日所在地：東京都新宿区新宿3-36-18 国土三協ビルB1アクセス：JR新宿駅東南口より徒歩1分、新宿三丁目駅より徒歩5分営業時間：カフェタイム 12:00〜18:00、バータイム 18:00〜02:00定休日：なし席数：12席、スタンド席あり

旗艦店の「BAR＆CAFE Sonora＋s」は、昼はカフェ、夜はバーとして営業する店舗です。

キャンペーンでは、バータイムのアルコール注文に合わせて、旬のフレッシュフルーツジュースが提供されます。

新宿駅東南口から徒歩1分の立地で、ティグリス全店舗のキャンペーン対象店のひとつとして展開されます。

新宿と渋谷のバーで、アルコールの合間に旬の果実を楽しめます。

月ごとに変わる素材が、夜の一杯に軽やかな選択肢を添えます。

ティグリス「ゼブラ飲みキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ゼブラ飲みキャンペーン」はいつから始まりますか？

A. 2026年7月1日から、ティグリスの全店舗で開始されます。

Q. フルーツジュースは何杯まで提供されますか？

A. アルコール1杯の注文ごとに1杯提供され、1名につき計3杯まで無償で提供されます。

Q. 対象店舗はどこですか？

A. BAR Arca新宿本店、BAR Sonora、BAR Arca渋谷、BAR＆CAFE Sonora＋sが対象です。

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