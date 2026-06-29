看板の秘伝ソースが初ボトル化！ 銀座AOI「激うま和風ソース＆フレンチドレッシング ギフトセット」

記事ポイント 銀座AOIの看板ソースが初の商品化、特製ギフトセットで発売激うま和風ソースはニンニクと生姜が効いた18種類の材料を使った秘伝のタレフランス産ディジョンマスタード使用のフレンチドレッシングと2本セット 銀座AOIの看板ソースが初の商品化、特製ギフトセットで発売激うま和風ソースはニンニクと生姜が効いた18種類の材料を使った秘伝のタレフランス産ディジョンマスタード使用のフレンチドレッシングと2本セット

AOIは、東京・銀座の老舗ハンバーグ専門店「銀座AOI」の看板メニューを支える秘伝の「激うま和風ソース」と「フレンチドレッシング」を初めて商品化し、特製ギフトボックスに収めた2本セットとして2026年6月25日より各店頭で販売を開始しました。

「A愛する人・Oおなか・Iいっぱい」という理念のもと、自宅用はもちろん、大切な人への贈り物や銀座の手土産としても使えるセット商品として販売されています。

銀座AOI「激うま和風ソース＆フレンチドレッシング ギフトセット」

商品名：銀座AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット（激うま和風ソース／フレンチドレッシング 各1本入）発売日：2026年6月25日（木）価格：3,000円（税込）販売場所：「銀座AOI」店頭、「浅草橋 生姜キング」店頭

銀座AOIは、東京・銀座に店を構える老舗のハンバーグ専門店です。

「甘み」と「ふわふわ感」が特徴のハンバーグを提供しており、今回の商品はその看板メニューを支えてきた秘伝の味をボトルに詰め、初めて一般販売するものです。

秘伝の「激うま和風ソース」

「激うま和風ソース」は、銀座AOIで一番人気の「ハンバーグライス」等に使用している特製のタレです。

ニンニクと生姜が効いた18種類の材料を組み合わせたパンチのある味わいで、お肉の旨味を最大限に引き出します。

このソースはオーナーの岩井が料理の修業をしていた頃、六本木のフランス料理店で隠し味として使っていた秘伝の味で、今回ついにボトル化が実現しました。

さっぱりとしたコク「フレンチドレッシング」

「フレンチドレッシング」は、お肉料理の合間に口をさっぱりとさせ、サラダを何杯でも食べたくなるような、銀座AOIこだわりのオリジナルドレッシングです。

フランス産ディジョンマスタードをふんだんに使用した高級感ある仕上がりで、「激うま和風ソース」との相性も抜群のコンビです。

銀座AOIのハンバーグへのこだわり

銀座AOIのハンバーグは、「甘み」と「ふわふわ感」が特徴で、その秘密は選び抜かれた素材と調理法にあります。

玉葱は季節によって産地の異なるものを厳選し、1回に7〜8時間かけて飴色になるまでじっくりと炒めます。

これをパテに大量に練り込むことで、砂糖を使わない自然な甘みと驚くほどのふわふわ食感が生まれます。

肉には国産牛の「すね肉」を使用しています。

すね肉は力強い旨味を持つ部位で、飴色玉葱と合わせることで柔らかく、噛むほどに肉の味がしっかりとするハンバーグに仕上がっています。

銀座AOIの店舗外観

銀座AOIは「ふわふわ ハンバーグ」を看板に掲げた専門店で、食品サンプルが並ぶ入口が目を引きます。

「激うま和風ソース＆フレンチドレッシング ギフトセット」は銀座AOI店頭のほか、系列店「浅草橋 生姜キング」でも購入できます。

銀座の老舗が長年磨き続けた秘伝の味を自宅で再現できるのが、今回のギフトセットの魅力です。

ハンバーグライスはもちろん、生姜焼きや唐揚げなど幅広い肉料理に合わせて楽しめる「激うま和風ソース」と、サラダをさっぱりと仕上げる「フレンチドレッシング」の組み合わせは、食卓の定番として使い続けられます。

銀座AOI「激うま和風ソース＆フレンチドレッシング ギフトセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「激うま和風ソース」にはどんな材料が使われていますか？

A. ニンニクと生姜が効いた18種類の材料を組み合わせた特製のソースです。オーナーの岩井が修業時代に六本木のフランス料理店で隠し味として使っていた秘伝の配合がベースになっています。

Q. 「フレンチドレッシング」はどのような特徴がありますか？

A. フランス産ディジョンマスタードをふんだんに使用した高級感ある仕上がりで、肉料理の合間に口をさっぱりとさせ、サラダとも相性よく使えます。「激うま和風ソース」との相性も抜群です。

Q. ギフトセットはどこで購入できますか？

A. 「銀座AOI」店頭と「浅草橋 生姜キング」店頭の2か所で購入できます。価格は3,000円（税込）です。

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