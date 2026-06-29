江原啓之氏、美輪明宏さん追悼「私も残されてしまった」 『オーラの泉』で共演
スピリチュアリストの江原啓之氏が29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。テレビ朝日系『オーラの泉』で共演していた、美輪明宏さんが20日に亡くなったことが伝えられたことを受け、追悼コメントを寄せた。
【動画】江原啓之氏、美輪明宏さん追悼
江原氏は「緊急動画メッセージです。美輪明宏さんが20日にお亡くなりになられたことが、きょう公表されました。もうずっと、この3ヶ月ほど具合が悪くていらっしゃったようでございますが、こちらの世界からあちらの世界へ行ったということですね」とコメント。「きょうは大阪での講演会ですからね。とうとう私も残されてしまったという感じがいたしております」と呼びかけた。
続けて「さて、美輪明宏さんと私ということにつきまして、公式サイトで、いずれいろんなエピソードを含めて私の所感、思い、そして今どのような様子なのかというのを、また新たに配信をさせていただきます。その代わり、私は一切、よそでのSNSも含めて、雑誌などのコメントは差し控えようというふうに思っています」と話している。
動画の概要欄では「※本動画は、「江原啓之スピリチュアルワールド」サイト内コンテンツ「緊急動画ニュース」で6/28(日)に配信された映像を特別にYouTubeにて公開しております」との説明がなされている。
【動画】江原啓之氏、美輪明宏さん追悼
江原氏は「緊急動画メッセージです。美輪明宏さんが20日にお亡くなりになられたことが、きょう公表されました。もうずっと、この3ヶ月ほど具合が悪くていらっしゃったようでございますが、こちらの世界からあちらの世界へ行ったということですね」とコメント。「きょうは大阪での講演会ですからね。とうとう私も残されてしまったという感じがいたしております」と呼びかけた。
動画の概要欄では「※本動画は、「江原啓之スピリチュアルワールド」サイト内コンテンツ「緊急動画ニュース」で6/28(日)に配信された映像を特別にYouTubeにて公開しております」との説明がなされている。