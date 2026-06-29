MBSラジオ、『TOROMI RADIO』大幅リニューアル MCに水野真紀＆アシスタントに“新人”戸嶋将英アナ抜てき【コメントあり】
MBSラジオは、現在放送中の『TOROMI RADIO』を7月5日から大幅リニューアルし、新番組『水野真紀のTOROMI RADIO』（毎週日曜 後4：30〜5：00）としてスタートする。
【画像】新『TOROMI RADIO』に抜てき…新人・戸嶋将英アナウンサー
今回のリニューアルでは、番組パーソナリティを刷新。新MCに、映画やドラマなど多方面で活躍する俳優の水野真紀を迎え、アシスタントにはMBSの新人アナウンサーである戸嶋将英を抜てきした。
番組タイトルは新たに『水野真紀のTOROMI RADIO』へと一新するものの「“食べる”を音でおもしろく。食の魅力と情報を音でお伝えする」という番組の根幹となるコンセプトは引き続き大切にして放送する。
番組には、第一線で腕を振るうシェフをはじめ、食に強い（造詣の深い）芸能人や、フードジャーナリストなど、食に関わる「ホットな人」をゲストにお招きし、毎回おいしいトークを展開。ラジオならではの「音」を通じて、リスナーの食欲と好奇心を刺激する情報を届ける。
■水野真紀コメント
番組のコンセプトは大切に、リスナーの皆さんが「月曜日からがんばろう」と思っていただけるような、気持ちがあがるような番組になるよう努めます。リスナーの皆さんと共に楽しい時間を作っていきたいです。そして、4月に入社したばかりの戸嶋アナウンサーの成長もお楽しみください。
【画像】新『TOROMI RADIO』に抜てき…新人・戸嶋将英アナウンサー
今回のリニューアルでは、番組パーソナリティを刷新。新MCに、映画やドラマなど多方面で活躍する俳優の水野真紀を迎え、アシスタントにはMBSの新人アナウンサーである戸嶋将英を抜てきした。
番組には、第一線で腕を振るうシェフをはじめ、食に強い（造詣の深い）芸能人や、フードジャーナリストなど、食に関わる「ホットな人」をゲストにお招きし、毎回おいしいトークを展開。ラジオならではの「音」を通じて、リスナーの食欲と好奇心を刺激する情報を届ける。
■水野真紀コメント
番組のコンセプトは大切に、リスナーの皆さんが「月曜日からがんばろう」と思っていただけるような、気持ちがあがるような番組になるよう努めます。リスナーの皆さんと共に楽しい時間を作っていきたいです。そして、4月に入社したばかりの戸嶋アナウンサーの成長もお楽しみください。