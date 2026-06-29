俳優の安田顕が２９日、大阪市内で舞台「死の笛」（７月３日〜１２日、東京・ＩＭＭ ＴＨＡＴＥＲ、７月１７日〜１９日、札幌サンプラザコンサートホール、７月２４日〜８月２日、クールジャパン大阪ＴＴホール）の取材会に登場した。

「死の笛」は自身が企画・プロデュースを手がけた作品で、戦時下に敵国同士の炊事班に所属するコックが厨房を舞台に繰り広げる不穏でユーモラスな物語。俳優の林遣都との二人芝居が反響を呼び、２年ぶりの再演が決定。脚本家は数々の話題作を手がけた坂元裕二氏が担当し、再演に伴って脚本が改稿された。

安田は２年前からすでに再演への意欲があったといい、「すごい楽しくてお客さんが喜んでくださった。またお芝居ができてうれしい」と喜んだ。

共演する林については「スキルも上がって、より頼もしくなった。３０代の男性の色気がどんどん醸し出ている」とたたえ、「林さんのこと大好きなんですよ。好きすぎてプライベートを一切知りたくないぐらい」とジョークを交えながら、林への愛を爆発させた。

舞台については「僕が目指したいのは生身の熱量。二人芝居の魅力は熱量だと思うので、そこを見ていただきたい」と呼びかけた。