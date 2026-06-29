東京ナイトマーケットのスピンオフ『星と太陽のマーケット』出演者＆DJ参加店舗発表｜7月1日〜5日開催

2023年の初開催以来、回を重ねるごとにパワーアップし、テレビやSNSでも話題となる『東京ナイトマーケット』。今や“東京の夜フェス”として定着しつつある人気イベントから生まれた『星と太陽のマーケット』が、7月1日（水）〜5日（日）に開催される。

今回のライブステージには、圧巻のインストゥルメンタルパフォーマンスで熱い支持を受ける→Pia-no-jaC←（ピアノジャック）や、渋谷の“神泉系”を名乗るポップバンド・フレンズなどが初出演。

ライブステージの様子

さらに、ソウルやラテンミュージックなど多彩なアーティストが集結し、国境を越えた音楽体験を届ける。

2026年5月 "Hajime Kinoko"氏によるアートモニュメント

また、DJブースでは、東京ナイトマーケットでも好評の渋谷のクラブ店舗が各時間帯をプロデュース。イベント終了後にはDJ参加店舗でのアフターパーティーの開催も予定されている。

DJブース

大道芸パフォーマンスでは、今回初の試みとしてスタチューパフォーマンスが登場。会場内で繰り広げられるパフォーマンスが、マーケットの世界観をさらに彩る。

グルメも毎回大人気のステーキやピザに加え、初参加店舗も多数。洗練された都会的なグルメフードが30店舗以上ずらりと並ぶ。熱い夏に食欲をそそるタコスやハンバーガー、冷たいスイーツも楽しめる予定だ。

【LIVE STAGE】

【DJ BOOTH】

LIVE STAGE タイムテーブル

【開催概要】

DJ BOOTH タイムテーブル

「星と太陽のマーケット produced by 東京ナイトマーケット」開催日程：2026年7月1日（水）〜7月5日（日）開催時間：平日／16:00〜22:00 土日／14:00〜22:00場所：代々木公園ケヤキ並木入場料：無料