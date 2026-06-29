中国政府は29日、レアアースなどを含む軍民両用品の輸出禁止リストに日本の20の団体と企業を追加すると発表しました。同様の措置は今年2月にも発表されていて、日本に対する輸出規制が強化された形です。

中国商務省は29日、レアアースなど軍事的な用途にも使える軍民両用品の輸出禁止リストに、日本の20の団体や企業を追加すると発表しました。

追加されたのは、防衛省の「防衛研究所」などの団体に加え、自衛隊の装備品の整備を行う「日鋼特機」などの企業も含まれています。

追加の理由について商務省は「最近日本側は反省せず、むしろ誤った道を進んでいる。『再軍事化』を加速させて攻撃的兵器を配備し、国外で攻撃型ミサイルを発射している」と指摘しています。

同様の措置は、今年2月にも発表されていて、日本の20の企業や団体がすでに対象となっていました。

また「軍民両用品の最終用途が確認できない」として産業機械を製造する「三井E＆S」など別の20の企業に対しては、より厳格な審査を実施するとしています。

今回の措置について商務省は、「関連措置は軍民両用品に限られ、法令を順守する日本の企業は心配する必要はない」と説明していますが、日本の大手電機メーカーの日本人社員がレアアース磁石を含む製品を輸出したとして、先月拘束されるなど、日本の関連業界の中では不安が広がっています。