◇サッカーFIFAワールドカップ 決勝トーナメント1回戦 日本ｰブラジル(現地29日、アメリカ・ヒューストン)

決勝トーナメント1回戦で優勝候補のブラジルと激突するサッカー日本代表。前日会見ではブラジルの指揮官カルロ・アンチェロッティ監督が前回の敗戦を振り返りました。

2025年10月に行われたブラジルとの親善試合では前半にブラジルに2得点許すも、後半で追い上げ3-2で勝利した日本。このことについてアンチェロッティ監督は「我々にとってはいい経験でした。日本は厳しい試合ができるチームだと思いました。イングランドなどいろいろな国に勝ってきている。とても敬意を表しています。明日は頑張らなければファイナルですから」と警戒心を見せます。

それでも「その時の日本代表といまの日本代表は違いますよね。ブラジルも違います。どんな試合であってもわれわれはベストを尽くして戦うだけです。日本が10月にはブラジルを下しましたが、後半ですごくよいプレーをしたのはリスペクトをもって考慮しています」とコメントしました。