風吹ケイ、役作りで初のヘアカラー「仕事で染めようと思っていた」 鈴木紗理奈との口論シーンで通報の危機に
グラビアアイドルの風吹ケイ（27）が29日、都内で行われた、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイトドラマ」枠『おちたらおわり』（7月1日スタート、毎週水曜 深0：24 ※初回は深0：34）の制作発表記者会見に登壇。
【集合ショット】真っ赤！赤ドレスで揃って登場した宇垣美里＆篠田麻里子ら
本作は、『ライフ』や『リミット』『アディクト』などの漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミックが原作。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス” となる。
風吹は、明るく無邪気で、感情のままに行動するムードメーカー・桜庭心菜役を演じる。本作が地上波ドラマでの主要キャスト初出演となる。桜庭は、ネレアタワー49階在住。人懐っこさの裏で思いがけない一面を見せることもある。
真っ赤なドレスで登場した風吹は「人生で髪の毛を初めて染めました。仕事で染めようと思っていたんです」とふんわりとカールがかかったロングヘアをなびかせた。そして「前髪を作ったのと、長めのキラキラごてごてのネイルをして、現場に来る前には、25歳のミーハー女子が聞きそうな若い男性アイドルの曲を聞いていました。（撮影をしていた）あの2ヶ月はバラードは聞かなかったです」と徹底した役作りを明かした。
さらに、撮影では、尾張弁にも挑戦。かなり苦戦したようだが、鈴木紗理奈と方言でぶつかるシーンは圧巻の迫力だったそう。「（撮影していた）マンションの上からお姉さまに（警察を）呼ばれかけました」と話し、驚かせた。
会見には、風吹、鈴木のほか、宇垣美里、篠田麻里子、佐津川愛美が登壇した。
【集合ショット】真っ赤！赤ドレスで揃って登場した宇垣美里＆篠田麻里子ら
本作は、『ライフ』や『リミット』『アディクト』などの漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミックが原作。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス” となる。
真っ赤なドレスで登場した風吹は「人生で髪の毛を初めて染めました。仕事で染めようと思っていたんです」とふんわりとカールがかかったロングヘアをなびかせた。そして「前髪を作ったのと、長めのキラキラごてごてのネイルをして、現場に来る前には、25歳のミーハー女子が聞きそうな若い男性アイドルの曲を聞いていました。（撮影をしていた）あの2ヶ月はバラードは聞かなかったです」と徹底した役作りを明かした。
さらに、撮影では、尾張弁にも挑戦。かなり苦戦したようだが、鈴木紗理奈と方言でぶつかるシーンは圧巻の迫力だったそう。「（撮影していた）マンションの上からお姉さまに（警察を）呼ばれかけました」と話し、驚かせた。
会見には、風吹、鈴木のほか、宇垣美里、篠田麻里子、佐津川愛美が登壇した。