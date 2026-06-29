ことし4月、広島県三原市で土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は29歳の無職の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。

捜査本部 岡崎玲史刑事部長

「三原市沼田2丁目において、土中から徳田雅希の死体を発見した事件につき、本日被疑者を強盗殺人の容疑で通常逮捕した」

強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、広島市南区の無職・倉本幹太容疑者（29）です。

警察によると、倉本容疑者はことし3月9日、広島県三原市沼田の会社敷地内で700万円を借りていた自営業・徳田雅希さんを土の中に生き埋めにして窒息死させ、返済を逃れようとした疑いです。

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事件発覚のきっかけはことし2月、広島県東広島市で会社役員の川本健一さんが殺害された殺人・放火事件でした。

警察は川本さんが殺害された事件で、2人が共犯関係にあり、倉本容疑者が口封じのため、徳田さんを殺害したものとみています。

倉本容疑者は「逮捕事実について私はしていません」と容疑を否認しているということです。

警察は、徳田さん殺害の経緯を調べるとともに、倉本容疑者と徳田さんが川本さん殺害にどのように関わったかなど、詳しく調べる方針です。