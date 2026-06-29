お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原ともこ（54）が28日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）に出演。ふるさと納税について語った。

同番組の買い物ロケでは「しずる」池田一真と純をゲストに迎え、大阪・梅田の洋服店を訪れた一行。普段、東京・下北沢でよく買い物をするという池田は「世田谷区に住んでるんですけど、世田谷区になるべくお金を落としたい。だから世田谷区で服を買うんですよ、地域貢献で」と打ち明けた。

そして「でも今回は特別」と例外を強調する池田に、ともこは「私もこれ聞いてほしいねんけど、ふるさと納税ってあるやんか」と切り出した。寄付先に居住地ではない自治体を選ぶことで、「このお金って大阪から出て行ってる気がするから、なんか、ふるさと納税をする時に考えるねん」と話すと、池田は「分かる！めっちゃくちゃ分かります」と共感した。

しかしともこが「いいんやろ？別に、やっても」と確認すると、池田は「そうです。だから“叩かないでよ”って思う」とぶっちゃけ。「叩いたりするじゃないですか、SNSで」と嘆いたが、ともこの相方・やすよは「他の人が頑張ってくれるからいいんじゃない？」と冷静だった。