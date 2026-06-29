亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。田中が第1子を妊娠していることも明らかにした。

田中は現在、女優業にシフトしており、バラエティー番組への出演を抑えている。そんな中、田中の肉声が聴ける機会はTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）。「あったかタイム」ファミリーと呼ばれるゲストたちと軽快で奔放なトークを展開。「恋バナ」も連発していた。田中自身が「40のおばさん」などと自虐的に語るシーンも多くあった。ラジオは基本、収録放送で、同一ゲストが2週連続で登場する。

昨年8月2日放送回では「男に振り回されることはなくなった」と宣言していた。ドランクドラゴン鈴木拓から「田中さんの恋愛観が変わったっていうのはちょっと聞きたいですよ」と質問された。田中は「変わったっていうか、変わるもんじゃん」とした上で「旦那さんが酔っぱらって帰ってきたとしても、私は待たずに寝てると。でも、8年前（の鈴木が番組出演時に）は体育座りして待ってるって言ったのね」と当時を回想。「帰ってきたら、何も聞かずに水を差し出す。大丈夫？って。それがいい女だと当時は思っていた」と語った。

そして田中は「年齢も多少関係あると思うけれども、恋愛に置く比重が変わったんだと思う。8年前とかの相手をずっと待ち続けるとか。気になる、でも連絡しない、相手に迷惑かかるかもしれないから…とかって、ただただずっと相手を思って待ってる、みたいな。聞かないのがいい女なんだ、みたいな、そういう捉え方とか、恋愛に没入してる感じがないわけ」と語った。

「なぜなら今、1人でも生きていける。だから恋愛っていうものが、プラスアルファであるとは思わないけど、でも、ライトなものとは捉えてないんだけど。私、すごい貞操観念キッチリしてるから。だけど、恋愛に溺れはしない」と自己分析した。

さらに「マインド的に大きく変わった理由は、愛犬なんです。ワンちゃんっていうかけがえのない存在ができたことで、男に振り回されることはなくなった。だって、ワンちゃんが私にとっての家族だから。だから、もういとしい彼、わが子が大切だから、その子に悲しい顔を見せたくないから」と語った。

亀梨は直筆の文書で「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています』と報告。今後の芸能活動への意欲とファンへの感謝をあらためてつづった。

2人は2023年ごろにファッション誌「MAQUIA」の企画で対談、2024年のテレビ朝日系連続ドラマ「Destiny」で共演をしていた。

交際については、2024年の元日に電撃結婚すると実名を伏せて一部サイトで報じられ、SNSでは「真剣交際」などがトレンド入り。2人の名前から「令和のタッチ」と、マンガになぞらえて祝福する声も話題となった。当時亀梨が所属していたSMILE−UP.（旧ジャニーズ事務所）は「お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいています」としていた。