【2026年6月・7月発売!】今週発売! ファミリーマートの注目新作スイーツ5選
今週から7月に入り、今年も折り返し地点となりました。梅雨の最中であり、雨に濡れた緑もいっそう輝きを増していきます。お茶やスイーツを楽しみながら、ぼんやりと窓辺で過ごし時間もいいですね。
2026年6月・7月の新作5品まとめ(6月30日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで6月30日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
ファミリーマート2026年6月・7月のスイーツ新商品まとめ
もちっと食感の2個入りのメロンパンケーキ、あんバターたっぷりのフランスパン、一口サイズのコーヒーロールケーキ、濃い宇治抹茶のバウムクーヘン、抹茶ラテを表現したかき氷カップなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「もちっとクラウンメロンパンケーキ2個入」(158円)
「もちっとクラウンメロンパンケーキ2個入」(158円)
価格 : 158円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。
もちっとした食感が味わえる2個入りのパンケーキ。パンケーキ生地に、クラウンメロンのクリームとホイップクリームをサンドしました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。
「たっぷりあんバターフランス」(170円)
「たっぷりあんバターフランス」(170円)
価格 : 170円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
あんバターがたっぷり楽しめるフランスパン。もっちりとしたフランスパン生地にたっぷりのつぶあんと、バター入りマーガリンをサンドしました。
「もっちりクリームロール（コーヒー）」(346円)
「もっちりクリームロール（コーヒー）」(346円)
価格 : 346円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
一口サイズのロールケーキ。もっちり食感のコーヒーロール生地で、コーヒー入りのホイップクリームを巻いています。
「濃い宇治抹茶のバウムクーヘン」(238円)
「濃い宇治抹茶のバウムクーヘン」(238円)
価格 : 238円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
濃い宇治抹茶生地とミルク生地の2層仕立てのバウムクーヘン。外側はホワイトチョコでコーティングしました。
［ファミリーマート限定］
「赤城 抹茶ラテ氷」(198円)
「赤城 抹茶ラテ氷」(198円)
価格 : 198円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
抹茶ラテを表現した、まろやかな味わいのかき氷カップ。「天空の抹茶®」を使用した抹茶ラテかき氷の上にホイップをのせ、ほろ苦い抹茶の中にも、ほどよいホイップの甘みを感じられるように仕立てました。
［ファミリーマート限定・数量限定］
まとめ
6月30日発売の新商品は、クラウンメロンのクリームとホイップクリームをサンドした「もちっとクラウンメロンパンケーキ2個入」、たっぷりのつぶあんが味わえる「たっぷりあんバターフランス」、コーヒーロール生地でコーヒー入りホイップクリームを巻いた「もっちりクリームロール（コーヒー）」、宇治抹茶生地とミルク生地の2層仕立ての「濃い宇治抹茶のバウムクーヘン」、「天空の抹茶®」を使用した「赤城 抹茶ラテ氷」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
2026年6月・7月の新作5品まとめ(6月30日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで6月30日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
ファミリーマート2026年6月・7月のスイーツ新商品まとめ
「もちっとクラウンメロンパンケーキ2個入」(158円)
「もちっとクラウンメロンパンケーキ2個入」(158円)
価格 : 158円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。
もちっとした食感が味わえる2個入りのパンケーキ。パンケーキ生地に、クラウンメロンのクリームとホイップクリームをサンドしました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。
「たっぷりあんバターフランス」(170円)
「たっぷりあんバターフランス」(170円)
価格 : 170円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
あんバターがたっぷり楽しめるフランスパン。もっちりとしたフランスパン生地にたっぷりのつぶあんと、バター入りマーガリンをサンドしました。
「もっちりクリームロール（コーヒー）」(346円)
「もっちりクリームロール（コーヒー）」(346円)
価格 : 346円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
一口サイズのロールケーキ。もっちり食感のコーヒーロール生地で、コーヒー入りのホイップクリームを巻いています。
「濃い宇治抹茶のバウムクーヘン」(238円)
「濃い宇治抹茶のバウムクーヘン」(238円)
価格 : 238円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
濃い宇治抹茶生地とミルク生地の2層仕立てのバウムクーヘン。外側はホワイトチョコでコーティングしました。
［ファミリーマート限定］
「赤城 抹茶ラテ氷」(198円)
「赤城 抹茶ラテ氷」(198円)
価格 : 198円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
抹茶ラテを表現した、まろやかな味わいのかき氷カップ。「天空の抹茶®」を使用した抹茶ラテかき氷の上にホイップをのせ、ほろ苦い抹茶の中にも、ほどよいホイップの甘みを感じられるように仕立てました。
［ファミリーマート限定・数量限定］
まとめ
6月30日発売の新商品は、クラウンメロンのクリームとホイップクリームをサンドした「もちっとクラウンメロンパンケーキ2個入」、たっぷりのつぶあんが味わえる「たっぷりあんバターフランス」、コーヒーロール生地でコーヒー入りホイップクリームを巻いた「もっちりクリームロール（コーヒー）」、宇治抹茶生地とミルク生地の2層仕立ての「濃い宇治抹茶のバウムクーヘン」、「天空の抹茶®」を使用した「赤城 抹茶ラテ氷」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】