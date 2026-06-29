小島瑠璃子、子ども＆友人親子と水族館へ プラベショット公開に反響「お子さん大きくなってる」「リンクコーデいいね」
【モデルプレス＝2026/06/29】タレントの小島瑠璃子とガールズユニット・9nineの元メンバーで歌手の吉井香奈恵が6月28日、Instagramを更新。それぞれの子どもと共に4人で水族館に行った際の写真を公開し、話題となっている。
【写真】32歳美人タレント「幸せ溢れてる」子ども＆友人親子と水族館満喫
吉井は「るーちゃん親子と水族館大満喫DAY！！子供達の年も近くて一緒にお魚たくさん見れたね」「休みの日はいっぱい遊ぼうね」などとコメントを添え、小島とそれぞれの子どもたちとの4ショットを多数投稿。ペンギンの水槽の前で子どたちを抱いたショットや、ペンギンを夢中で見ている子供たちの2ショットなどを披露している。
また小島も「楽しかったーーー ありがとう こうやって会うのは感慨深いね」と、コメントを残している。
この投稿には「お子さん大きくなってる」「夢中な感じが可愛い」「リンクコーデいいね」「子連れの水族館お疲れ様」「みんな幸せ溢れてる」「仲良しでほっこり」などと反響が寄せられている。
小島は、2023年5月に結婚したことを発表し、同年8月には第1子を妊娠したことを報告。2025年2月5日に夫で実業家の北村功太さんが亡くなったことを伝えていた。（modepress編集部）
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◆小島瑠璃子、水族館を堪能
吉井は「るーちゃん親子と水族館大満喫DAY！！子供達の年も近くて一緒にお魚たくさん見れたね」「休みの日はいっぱい遊ぼうね」などとコメントを添え、小島とそれぞれの子どもたちとの4ショットを多数投稿。ペンギンの水槽の前で子どたちを抱いたショットや、ペンギンを夢中で見ている子供たちの2ショットなどを披露している。
◆小島瑠璃子の親子水族館ショットに反響
この投稿には「お子さん大きくなってる」「夢中な感じが可愛い」「リンクコーデいいね」「子連れの水族館お疲れ様」「みんな幸せ溢れてる」「仲良しでほっこり」などと反響が寄せられている。
小島は、2023年5月に結婚したことを発表し、同年8月には第1子を妊娠したことを報告。2025年2月5日に夫で実業家の北村功太さんが亡くなったことを伝えていた。（modepress編集部）
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