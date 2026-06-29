2026年6月25日、国立新美術館で開催中の森英恵さんの回顧展「生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」を鑑賞された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。

【写真】雅子さまから愛子さまに受け継がれたセットアップ全身姿を見る。ほか、森英恵さんが手がけたローブ・デコルテとローブ・モンタントも。

この日、お召しになっていたクリームイエローのセットアップは2022年に亡くなった世界的デザイナー、森英恵さんがデザインした一着で、母親である皇后雅子さまから譲り受けられたものだった。

森英恵さんは、天皇皇后両陛下のご結婚パレードで雅子さまがお召しになったローブ・デコルテや、宮中饗宴の儀で着用されたオレンジ色のローブ・モンタントも手がけている。回顧展で、愛子さまは雅子さまのローブ・デコルテに関する展示をご覧になり、「すてきなデザインですね」などと述べられた。

雅子さまから受け継いだセットアップを着用されたことについて、ネットでは「物を大事にされる姿が素晴らしい」、「素敵なデザインは素敵なまま」、「物を大切にする気持ちも受け継がれていくって素敵」など、大きな反響が寄せられた。

クリームイエローのセットアップは、胸元のリボンがアクセントになっており、中央がくぼんだハートシェイプドネックと相まって、フェミニンな印象を演出していた。

また、前立てには白い太めのラインが施され、リボンの下にはボタンが縦に並ぶデザインとなっており、縦のラインを強調。さらに、斜めに配されたポケットフラップが、ウエストまわりをすっきりと見せる効果も感じられた。

雅子さまから譲り受けられたのは、セットアップだけではない。手にされていたライトベージュのバッグも、雅子さまから受け継がれたものとみられる。

このバッグは、2024年5月に初めて単独で公務に臨まれた際や、2025年9月に新潟県を訪問された際にも使用されている。

愛子さまがこのバッグを使用された際には、2002年6月に雅子さまが国立成育医療センター開設記念国際シンポジウムに出席された際にお持ちになっていたバッグと同じものではないかと話題になった。

セットアップだけでなく、バッグも2代にわたって受け継がれ、愛子さまが大切に使い続けられている姿は、多くの人の心を動かしたようだ。