スピリチュアリスト・江原啓之氏（61）が29日に自身のYouTubeチャンネルを更新。20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優・美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。

江原氏は「緊急動画メッセージです」と切り出すと、美輪さんの訃報に言及。「もうずっと、この3カ月ほど具合が悪くていらっしゃったようでございますが、こちらの世界から、あちらの世界へ行ったということですね。とうとう私も残されてしまったという感じがいたしております」とコメントした。

また「美輪明宏さんと私ということにつきまして、このサイトでいずれいろんなエピソードなども含めて、私の所感、思い、そして今どのような様子なのかというのを、また新たに配信させていただきます。その代わり私は一切、よそでのSNSなども含めて、雑誌などのコメントは差し控えようと思っています。全てはこのスピリチュアルサイトでの私のコメントのみに集約させていただきたいと思っています。もう少し時間をお待ちください」とし、最後は「美輪さんのご冥福を心よりお祈り申し上げております」と結んだ。

なお「※本動画は、『江原啓之スピリチュアルワールド』サイト内コンテンツ『緊急動画ニュース』で6/28(日)に配信された映像を特別にYouTubeにて公開しております」としている。

江原氏は美輪さんと05〜09年まで放送されていたテレビ朝日のトーク番組「国分太一・美輪明宏・江原啓之のオーラの泉」に出演し、スピリチュアルブームをけん引した。