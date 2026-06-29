俳優の高杉真宙さん（29）と昨年末に電撃結婚し注目を集めた女優の波瑠さん（35）がインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを投稿し、話題となっています。



【写真】結婚後初の誕生日を迎えた波瑠

「今年もお祝いのメッセージたくさんありがとうございました！」と書き出し、「最近食べたご馳走とか、いただいた可愛い花束と、楽しかったお友達とのカルタなどの写真です」とダブルピースでカメラに視線を向ける波瑠さんのソロショットに加え、「HappyBirthday」と書かれたプレートがのったスイーツなど、誕生日の思い出の写真を複数枚アップしました。



この投稿へのコメントでは「おめでとうございます！」「推しのお二人が、ニコニコしながらお祝いしてるのかなと思うとこちらまで幸せ」「かわいい」「素敵な1年になりますように！」「真宙くんと夫婦でお幸せに！」「きらりと指輪が♡」「年々綺麗になって」などの声が寄せられました。



波瑠さんと高杉さんは、2023年放送のTVドラマ「わたしのお嫁くん」（フジテレビ系）で共演しており、2025年12月23日にインスタグラムの投稿で結婚を報告しました。