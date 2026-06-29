新型「CX-5」の最安グレードはコンパクトSUV並みの「低価格」

2026年5月21日に待望の新型モデルが発売となった、マツダのクロスオーバーSUVである「CX-5」。

このモデルは通算3代目にあたるもので、一目でCX-5であることが分かるデザインを踏襲しつつも、随所に新しさを感じさせる洗練されたスタイルも話題となっています。

【動画】これが受注「1万台」超えのマツダ「新型CX-5」です！ 動画で見る

搭載されるパワートレインは、先代に存在していたディーゼルエンジンを含む複数のバリエーションから、現段階では新開発の2.5リッター直噴ガソリンエンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッド仕様に6速ATという一択に絞られています。グレードも「L」「G」「S」の3グレード（それぞれに2WDと4WDを設定）とシンプルなものになりました。

そんな新型CX-5は最上級グレードの「L」でも407万円（2WD）と、同クラスのライバル車と比較してもお手頃な価格設定となっていますが、エントリーグレードの「S」に至っては330万円（2WD）と、コンパクトクロスオーバーSUVの上級モデル並みの価格となっているのです（価格は消費税込）。

そこで今回は、新型CX-5最安のエントリーグレードSの装備をチェックし、本当にお買い得なのか確認してみたいと思います。

エクステリアについてはルーフレールが備わらず、タイヤホイールが17インチ（他グレードは19インチ）となるのが大きな違いで、前後ライト内のシグネチャーLEDランプも省かれますが、機能面での大きな違いはありません。

インチダウンとなるタイヤホイールも、肉厚なタイヤは乗り心地の面でも有利に働くこともあり、未舗装路などを走ることもあるユーザーにとっては一概にデメリットとも言い切れないポイントとなっています。

インテリアは、シート表皮がシンプルなブラックカラーのクロス生地となり、パワーシートも非設定。センターディスプレイが12.9インチ（Lグレードのみ15.6インチ）となり、オプションでも「Boseサウンドシステム」や「パノラマサンルーフ」は選ぶことができません。

またパワーリフトゲートやドライバーパーソナライズ機能、ステアリングヒーター、リアシートヒーター、シートベンチレーション、外部接続ハブ、USB端子、ステアリングシフトスイッチなども装備されませんが、これらは“あったら嬉しいけど、なくても困らない”装備といえるかもしれません。

そして運転支援システム系の装備では、アクティブ・ドライビング・ディスプレイや、ドライバー・モニタリング／ドライバー異常時対応システム、前側方接近車両検知（FCTA）、アダプティブ・LED・ヘッドライト、リバース連動ドアミラーなどが非装着。

またクルージング＆トラフィック・サポートは緊急停止支援機能やハンズオフアシスト機能、車線変更アシスト機能が備わらず、スマート・ブレーキ・サポートも前進時左右接近物検知機能が省かれるという違いも存在します。

このように上級グレードに対して備わらない装備はあるものの、Google搭載や車載通信機、Apple CarPlayやAndroid Autoのワイヤレス接続機能など、欲しい装備は標準化されていることを考えると、ガンガン使い倒したいという人には選択肢のひとつにしてもいい内容といえるのではないでしょうか。

※ ※ ※

マツダが6月23日に発表した、新型CX-5発売後1カ月の販売状況によると、月間販売計画2000台の5倍を超える1万台の受注を集めたといい、好調な立ち上がりであることをうかがわせます。

グレード別では最上級のLが65％を占め、中間のGが32％、そして注目の最安グレードSはわずか3％という結果となっています。

ただし新型車の発売初期は、多くのクルマでトップグレードに人気が集中する傾向があり、今後それどのように変化していくのか、販売の動向にも注目していきたいところです。