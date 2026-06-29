ライカカメラ社は、ライカSLシステムの新製品となるカメラ『ライカSL3-P』、および新作レンズ『ライカ ズミルックスSL f1.4/50 ASPH.』『ライカ アポ・マクロ・エルマリートSL f2.8/100』の発表を行った。

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ライカSLシステムは、2015年に誕生したLマウントベースのカメラシステムで、写真・動画制作向けの製品として展開されてきた。今回発表された『ライカSL3-P』は、ライカ史上、最も包括的な機能を備えたフルサイズカメラと位置付けられている。

『ライカSL3-P』の中核となるのは、新型センサーと新しいハイブリッドオートフォーカスシステムだ。4400万画素の解像度を持つ裏面照射型（BSI）フルサイズセンサーを搭載し、最大14段のダイナミックレンジに対応する。解像度を最大1億7600万画素まで向上させるマルチショットモードも備える。ISO感度は50から200,000まで対応する。

オートフォーカスは、位相差検出（PDAF）、デプスマップ（物体認識AF）、コントラスト検出（コントラスト検出AF）の3つのフォーカス技術を組み合わせたハイブリッド方式を採用。フルAF対応で最大40コマ/秒の高速連写、819のAFポイント、被写体認識機能を備える。

動画撮影機能では、最大24フレーム/秒で8.1K/3:2のオープンゲート動画撮影が可能。HDMIを介した8KオープンゲートRAW出力、8K/30fps記録、5.9K/60fps記録、4K/120pでのスローモーション撮影に対応する。最大5.8KのApple ProResコーデックに対応し、L-Log用の新しいインカメラLUT「Leica Pure」「Leica Cine」も用意される。

ボディは赤いロゴを配さず、操作部を含め全体をブラックで統一したデザイン。IP54規格の防塵・防滴性能を備えたオールメタルボディを採用する。Lマウントの採用により、Lマウントアライアンスを含む幅広いレンズが使用できる。

ユーザーインターフェースは写真撮影のメニュー項目をレッド、動画撮影のメニュー項目をイエローと色分けし、カメラの向きに応じて自動的に縦・横位置の表示が切り替わる高解像度チルト式モニターを搭載する。

接続機能では、「Leica FOTOS」アプリによるBluetooth・Wi-Fi接続でのモバイルデバイス連携、Lightroom ClassicとCapture Oneを使ったテザー撮影、Adobeのクラウド型動画編集サービス「Frame.io」を介した「Camera to Cloud」機能に対応する。また、コンテンツ認証イニシアチブ（CAI）規格に準拠したコンテンツクレデンシャル技術を搭載する。

同時発表された『ライカ ズミルックスSL f1.4/50 ASPH.』は、焦点距離とF値1.4を備えたオートフォーカスレンズとして世界最小クラスとなる。直径74mm、長さ75.5mm、重さ584gのコンパクト設計で、11枚の絞り羽根と2枚の非球面レンズを配置。最短撮影距離は50cm、フィルター径はE67。オールメタルボディはSLカメラと組み合わせることでIP54規格に準拠した防塵・防滴性能を備える。AquaDura®コーティングも採用する。

『ライカ アポ・マクロ・エルマリートSL f2.8/100』は、1987年に誕生した『ライカ アポ・マクロ・エルマリートR f2.8/100』へのオマージュとして開発されたマクロレンズ。アポクロマート補正を採用し、最短撮影距離は30cm、最大撮影倍率は1:1。9枚絞り羽根、Lマウント採用のオールメタルボディで、長さ137.6mm、同梱のレンズフード込みで862g。フロントレンズにAquaDura®コーティングを施し、フィルター径はE67。

あわせて、3種類の『ライカSL3-P』用セットも展開される。『ライカSL3-P バリオセット 28-70』は『ライカ バリオ・エルマリートSL f2.8/28-70 ASPH.』、『ライカSL3-P バリオセット 24-70』は『ライカ バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70 ASPH.』、『ライカSL3-P バリオセット 24-70 & 70-200』は『ライカ バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70 ASPH.』および『ライカ バリオ・エルマリートSL f2.8/70-200 ASPH.』との組み合わせとなる。

■ 『ライカSL3-P』および3種類のセットは、ライカストア、ライカオンラインストア、ライカブティックおよびライカ正規特約店にて2026年6月26日発売予定。『ライカ ズミルックスSL f1.4/50 ASPH.』および『ライカ アポ・マクロ・エルマリートSL f2.8/100』は、同販路にて2026年末発売予定となっている。

■製品情報ライカSL3-P発売日：2026年6月26日販売チャネル：ライカストア、ライカオンラインストア、ライカブティック、ライカ正規特約店

■ライカ ズミルックスSL f1.4/50 ASPH.発売日：2026年末主な仕様：直径74mm、長さ75.5mm、重さ584g、最短撮影距離50cm、フィルター径E67、11枚絞り羽根、2枚非球面レンズ販売チャネル：ライカストア、ライカオンラインストア、ライカブティック、ライカ正規特約店

■ライカ アポ・マクロ・エルマリートSL f2.8/100発売日：2026年末主な仕様：長さ137.6mm、レンズフード込み862g、最短撮影距離30cm、最大撮影倍率1:1、9枚絞り羽根、フィルター径E67販売チャネル：ライカストア、ライカオンラインストア、ライカブティック、ライカ正規特約店

（文＝リアルサウンド編集部）