韓国の“キューティフル”が日本初優勝 ツアー史上最高7200万円獲得
＜EARTH MONDAMIN CUP 最終日◇29日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞悪天候により月曜日に順延された総額4億円大会。その最終ラウンドが終了した。
【写真】キューティフルは下半身の安定感◎ 切れ味鋭いアイアンショット
トップタイで出た“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル12アンダーで日本ツアー初優勝を果たし、ツアー史上最高額の7200万円を獲得した。前半で3バーディ・1ボギーをマーク。バックナインでもリズム良くスコアを伸ばしていくと、首位に並んでいた稲垣那奈子が16番でボギーを叩き単独トップへ。最終18番ではパーで締めて、ギャラリーからの拍手に笑顔で応えた。ヒョンギョンは韓国ツアー通算8勝の26歳。『キューティ』と『ビューティフル』を掛け合わせた“キューティフル”の愛称で親しまれ、日本通算21勝を誇るイ・ボミの後継者として期待を受けている。トータル11アンダー・2位タイに稲垣と小林光希。トータル10アンダー・4位に申ジエ（韓国）、トータル9アンダー・5位タイには河本結、菅楓華、パク・ミンジ（韓国）が入った。昨年覇者の佐久間朱莉は「67」をマークし、トータルイーブンパー・33位タイで大会を終えた。【最終ラウンドの上位成績】優勝：パク・ヒョンギョン（-12）2位：稲垣那奈子（-11）2位：小林光希（-11）4位：申ジエ（-10）5位：河本結（-9）5位：菅楓華（-9）5位：パク・ミンジ（-9）8位：阿部未悠（-8）9位：神谷そら（-7）9位：ウー・チャイェン（-7）9位：コ・ジウォン（-7）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
EARTH MONDAMIN CUP 最終結果
パク・ヒョンギョン プロフィール＆成績
【写真】メガネがめっちゃ似合う…“キューティフル”の鬼カワ衣装集
日韓“キューティフル”の競演 菅沼菜々がパク・ヒョンギョンに聞いた「知ってる日本語は？」の答えに驚愕
韓国25歳がメジャー初制覇 全米女子プロ最終結果
【写真】キューティフルは下半身の安定感◎ 切れ味鋭いアイアンショット
トップタイで出た“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル12アンダーで日本ツアー初優勝を果たし、ツアー史上最高額の7200万円を獲得した。前半で3バーディ・1ボギーをマーク。バックナインでもリズム良くスコアを伸ばしていくと、首位に並んでいた稲垣那奈子が16番でボギーを叩き単独トップへ。最終18番ではパーで締めて、ギャラリーからの拍手に笑顔で応えた。ヒョンギョンは韓国ツアー通算8勝の26歳。『キューティ』と『ビューティフル』を掛け合わせた“キューティフル”の愛称で親しまれ、日本通算21勝を誇るイ・ボミの後継者として期待を受けている。トータル11アンダー・2位タイに稲垣と小林光希。トータル10アンダー・4位に申ジエ（韓国）、トータル9アンダー・5位タイには河本結、菅楓華、パク・ミンジ（韓国）が入った。昨年覇者の佐久間朱莉は「67」をマークし、トータルイーブンパー・33位タイで大会を終えた。【最終ラウンドの上位成績】優勝：パク・ヒョンギョン（-12）2位：稲垣那奈子（-11）2位：小林光希（-11）4位：申ジエ（-10）5位：河本結（-9）5位：菅楓華（-9）5位：パク・ミンジ（-9）8位：阿部未悠（-8）9位：神谷そら（-7）9位：ウー・チャイェン（-7）9位：コ・ジウォン（-7）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
EARTH MONDAMIN CUP 最終結果
パク・ヒョンギョン プロフィール＆成績
【写真】メガネがめっちゃ似合う…“キューティフル”の鬼カワ衣装集
日韓“キューティフル”の競演 菅沼菜々がパク・ヒョンギョンに聞いた「知ってる日本語は？」の答えに驚愕
韓国25歳がメジャー初制覇 全米女子プロ最終結果