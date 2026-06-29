杉田かおる、“金八先生”武田鉄矢と“再会”2ショット「懐かしいなぁ」「感無量」 鶴見辰吾と“恩師”のステージ見守る
俳優の杉田かおる（61）が28日、自身のインスタグラムを更新。TBS系『3年B組金八先生』で共演した、歌手で俳優の武田鉄矢（77）、鶴見辰吾（61）との写真を披露した。
【写真】「懐かしいなぁ」武田鉄矢＆杉田かおるの“再会”2ショット ※写真は2枚目
1979年に放送された武田主演の同ドラマ・第1シリーズに、杉田と鶴見は生徒役で出演していた。
3人はこの日放送されたテレビ東京系音楽特番『テレ東音楽祭2026夏』で共演。「武田鉄矢さんが 贈る言葉 歌われると聞いて、鶴見辰吾さんと応援に行ってきました」と“恩師”を見守ったことを明かし、武田、鶴見それぞれとの舞台裏2ショットをアップした。
この投稿には、「ドラマを思い出しました」「涙が出ました」「とても感動的な放送でした」「私の青春です」「懐かしいなぁ」「感無量ですわ」「わぁもう最高です」などのコメントが寄せられている。
【写真】「懐かしいなぁ」武田鉄矢＆杉田かおるの“再会”2ショット ※写真は2枚目
1979年に放送された武田主演の同ドラマ・第1シリーズに、杉田と鶴見は生徒役で出演していた。
3人はこの日放送されたテレビ東京系音楽特番『テレ東音楽祭2026夏』で共演。「武田鉄矢さんが 贈る言葉 歌われると聞いて、鶴見辰吾さんと応援に行ってきました」と“恩師”を見守ったことを明かし、武田、鶴見それぞれとの舞台裏2ショットをアップした。
この投稿には、「ドラマを思い出しました」「涙が出ました」「とても感動的な放送でした」「私の青春です」「懐かしいなぁ」「感無量ですわ」「わぁもう最高です」などのコメントが寄せられている。