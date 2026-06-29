文芸評論家・三宅香帆氏、Xでゲラ公開「軽率な投稿」 真意伝わらず「削除させていただきました」
文芸評論家の三宅香帆氏が29日、自身のXを更新。刊行前のゲラの一部分を公開し、賛否を呼んだことを受け、当該の投稿を削除したことを伝えた。
【画像】文芸評論家・三宅香帆氏、Xでゲラ公開「軽率な投稿」
三宅氏は「ゲラの投稿ですが、担当編集さんと話し合った上で削除させていただきました（編集さんからそのような要請があったわけではなく、私からお伝えして、話し合ってそのようになった次第です）。まさかここまで大きな話題になるとは思わず、軽率な投稿をしてしまい、申し訳ありませんでした。これまで書いたように、担当編集さんとの信頼関係の上で投稿した画像ではありましたが、そのような意図が伝わらないまま拡散されてしまうのが関係者の方に申し訳ないため、このような形にさせてください」と記した。
当該投稿後に、さまざまな意見が寄せられたことを受け、三宅氏は27日には「編集さんの赤入れも、校閲さんの指摘も、常にほんとうにありがたいです…！丁寧に赤入れがあってこその書籍の原稿だと常に常に思っています(むしろいつも自分は赤入れたくさんしてくださいねと言ってるほうで)。なので、今回自分がまさか編集さんの指摘にいらっとしてるかのように受け取られてしまうなんて思ってもみなくて、言葉足らずになってしまい、申し訳ありませんでした」と投稿。
続けて「赤入れしてもらってこそ商業出版で出す意味もありますし、むしろ編集さんとは赤入れを通してコミュニケーションをしている部分があるくらいです。編集さんにはたくさん赤入れをしてほしいので、自分の投稿が編集や校閲の方の指摘を躊躇わせる原因になる可能性を考えずに投稿してしまって申し訳なかったです。編集のみなさん、校閲のみなさん、赤入れはどんどんしてくださいね…！素敵な本ができて、一冊でも多く売れることが私は出版関係全員が幸せになる方法だと信じているので、私は著者として原稿と宣伝を頑張ります」としていた。
【画像】文芸評論家・三宅香帆氏、Xでゲラ公開「軽率な投稿」
三宅氏は「ゲラの投稿ですが、担当編集さんと話し合った上で削除させていただきました（編集さんからそのような要請があったわけではなく、私からお伝えして、話し合ってそのようになった次第です）。まさかここまで大きな話題になるとは思わず、軽率な投稿をしてしまい、申し訳ありませんでした。これまで書いたように、担当編集さんとの信頼関係の上で投稿した画像ではありましたが、そのような意図が伝わらないまま拡散されてしまうのが関係者の方に申し訳ないため、このような形にさせてください」と記した。
続けて「赤入れしてもらってこそ商業出版で出す意味もありますし、むしろ編集さんとは赤入れを通してコミュニケーションをしている部分があるくらいです。編集さんにはたくさん赤入れをしてほしいので、自分の投稿が編集や校閲の方の指摘を躊躇わせる原因になる可能性を考えずに投稿してしまって申し訳なかったです。編集のみなさん、校閲のみなさん、赤入れはどんどんしてくださいね…！素敵な本ができて、一冊でも多く売れることが私は出版関係全員が幸せになる方法だと信じているので、私は著者として原稿と宣伝を頑張ります」としていた。