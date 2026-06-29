鈴木紗理奈、“48”卒業発表？ “渾身ギャグ”不発に苦笑い「田中みな実さんに勝てると思っていたんですが…」
俳優の鈴木紗理奈（48）が20日、都内で行われた中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイトドラマ」枠『おちたらおわり』（7月1日スタート、毎週水曜 深0：24 ※初回は深0：34）の制作発表記者会見に登壇。亀梨和也（40）と田中みな実（39）の結婚発表に触れ、会場を和ませた。
【集合ショット】真っ赤！赤ドレスで揃って登場した宇垣美里＆篠田麻里子ら
会見直前に亀梨と田中の結婚が発表されたことを受け、鈴木は「田中みな実さんの結婚と妊娠が記事になっている中、私たちのドラマの魅力を広げていただければと思います」とあいさつ。「私も気になっているので！」と笑顔を見せ、会場を和ませた。
会見には、鈴木のほか、宇垣美里、篠田麻里子、佐津川愛美、風吹ケイが登壇。宇垣が「一昨日会いました」と5人で集まったことを明かすと、鈴木は「48歳ですが、（7月13日に）お誕生日なんです」と誕生日会だったことを紹介。AKB48の元メンバーである篠田を見つめながら、「48を卒業するので」と“渾身のギャグ”を披露した。
しかし、会場の反応はいまひとつ。鈴木は「ダメ？田中みな実さんに勝てると思っていたんですが…」と肩を落とし、悔しさをにじませていた。
本作は、『ライフ』『リミット』『アディクト』などで知られる漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミックが原作。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”を描く。
【集合ショット】真っ赤！赤ドレスで揃って登場した宇垣美里＆篠田麻里子ら
会見直前に亀梨と田中の結婚が発表されたことを受け、鈴木は「田中みな実さんの結婚と妊娠が記事になっている中、私たちのドラマの魅力を広げていただければと思います」とあいさつ。「私も気になっているので！」と笑顔を見せ、会場を和ませた。
しかし、会場の反応はいまひとつ。鈴木は「ダメ？田中みな実さんに勝てると思っていたんですが…」と肩を落とし、悔しさをにじませていた。
本作は、『ライフ』『リミット』『アディクト』などで知られる漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミックが原作。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”を描く。