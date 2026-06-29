『M-1グランプリ』“タブー解禁”を提唱 吉田敬＆徳井義実ら大激論に
ブラックマヨネーズ・吉田敬とチュートリアル・徳井義実がタッグを組んだ、ABCテレビ新番組『吉田徳井の大予言』（毎週月曜 深0：00 ※関西ローカル／全4回）の第2回が、きょう29日に放送される。
【写真】吉田敬＆徳井義実、3人の予言者と5ショット披露
過去と未来を見通す“予言者たち”が集結し、それぞれの持論で未来を占う新感覚トーク番組。2回目となる今回は「娯楽」をテーマに、3人の予言者たちがリアルな体験から導き出された驚きの予言を発表していく…。
濱田祐太郎の予言は「未来のM-1はドーピングOKの大会になるであろう」。『M-1グランプリ』の影響で芸人の地位が向上し、品行方正を求められ週刊誌におびえる現在にあって、「本来はお笑いの世界ってダメ人間の場所だったはず」と危惧する濱田が、暴露や下ネタなどの“タブー解禁”を提唱する。吉田・徳井との大激論の末にたどり着いた、老若男女を爆笑させる新大会「O-1グランプリ」の正体とは。
デルマパンゲ・迫田篤の予言は「人類は椅子に座り続けることで滅亡する」というもの。娯楽を楽しむとき、人間は「椅子」に座っていることが多いが、このまま座り続けるのは危険だと警鐘。独自の進化を遂げ、2足歩行ができる唯一の存在となった人間の地位を「奪おうと狙っている動物がいる！」と主張する。
空前メテオ・茶屋は「そろそろ“じゃんけん”はなくなります」と予言する。「チョキは攻撃するだけの悪意に満ちた手。いずれコンプラ的にアウトになる」と大胆に言い、このままではじゃんけんが娯楽として成立しなくなると危惧する。
■予言者：濱田祐太郎コメント
迫田さんの予言は訳が分からなすぎて、あの時間だけで1日分の疲れが溜まりました（笑）。でも、その場で予言が作り上げられていくライブ感はすごく楽しかったです。スタジオも、夜中の政治討論番組みたいな雰囲気で新鮮でした。
■予言者：デルマパンゲ・迫田篤コメント
だいたい予言って首を傾げられるものですから。当たってはじめて「ざまあみろ」ってなる。“納得してもらえたか”ではなく、僕はやり切りました！
■予言者：空前メテオ・茶屋コメント
吉田さんと徳井さんが話を膨らませてくれて、ほんまに当たりそうな予言になりました。普段から考えてる予言がまだまだあるんで、もし番組が続いたら呼んでほしいです。
【写真】吉田敬＆徳井義実、3人の予言者と5ショット披露
過去と未来を見通す“予言者たち”が集結し、それぞれの持論で未来を占う新感覚トーク番組。2回目となる今回は「娯楽」をテーマに、3人の予言者たちがリアルな体験から導き出された驚きの予言を発表していく…。
デルマパンゲ・迫田篤の予言は「人類は椅子に座り続けることで滅亡する」というもの。娯楽を楽しむとき、人間は「椅子」に座っていることが多いが、このまま座り続けるのは危険だと警鐘。独自の進化を遂げ、2足歩行ができる唯一の存在となった人間の地位を「奪おうと狙っている動物がいる！」と主張する。
空前メテオ・茶屋は「そろそろ“じゃんけん”はなくなります」と予言する。「チョキは攻撃するだけの悪意に満ちた手。いずれコンプラ的にアウトになる」と大胆に言い、このままではじゃんけんが娯楽として成立しなくなると危惧する。
■予言者：濱田祐太郎コメント
迫田さんの予言は訳が分からなすぎて、あの時間だけで1日分の疲れが溜まりました（笑）。でも、その場で予言が作り上げられていくライブ感はすごく楽しかったです。スタジオも、夜中の政治討論番組みたいな雰囲気で新鮮でした。
■予言者：デルマパンゲ・迫田篤コメント
だいたい予言って首を傾げられるものですから。当たってはじめて「ざまあみろ」ってなる。“納得してもらえたか”ではなく、僕はやり切りました！
■予言者：空前メテオ・茶屋コメント
吉田さんと徳井さんが話を膨らませてくれて、ほんまに当たりそうな予言になりました。普段から考えてる予言がまだまだあるんで、もし番組が続いたら呼んでほしいです。