災害時に円滑な被災者支援につなげようと、国が昨年６月にスタートさせた「災害対応車両登録制度」の利用が低迷している。

キッチンカーやトイレカーといった車両を平時からデータベース化し、迅速な支援につなげる狙いがあるが、この１年間で災害派遣で利用されたのは熊本県の１件にとどまる。内閣府は自治体向けの説明会を重ねる方針で、識者は訓練などで日常的に活用して浸透を図るべきだと指摘する。（山本光慶）

支援体制構築

「避難所で温かい食事が食べられるのは安心感がある」。熊本市で５月に行われた避難所の設営訓練。キッチンカーで作られた高菜めしを食べた社会福祉法人職員の男性（４３）は笑顔を見せた。

熊本市が今年度から導入した車両で、管理・運用は協定を結ぶ県キッチンカー協会に委託している。１００人分の食事を一度に作ることができ、訓練ではシェフらが腕をふるった。

制度に登録する手続きを進めており、市防災対策課の村上栄治主査は「おいしい食事は避難者に活力を与える。データベースの整備で、他の自治体との協力や被災者の支援体制を構築しやすくなる」と語る。

「能登半島地震」教訓に

２０２４年の能登半島地震では、災害対応車両が相次いで現地入りした。ただ、当時は車両の管理者や連絡先といった情報が整理されておらず、被災自治体も支援側も「どこにあるのか」「被災地派遣は可能か」といった調査・確認から始めなければならなかった。

初動が遅れたことを教訓に構築された同制度では、「Ｄ―ＴＲＡＣＥ（ディー・トレース）」と呼ばれる検索システムを活用。▽避難所▽仮設住宅▽食事▽トイレ▽洗濯▽入浴――といった用途ごとに車両が登録されており、全国の自治体職員は必要な車両をすぐに検索できる仕組みだ。

昨夏の記録的大雨で被災した熊本県は昨年１０月、制度を使って、輸送可能なコンテナ型の応急仮設住宅を運用する一般社団法人日本ムービングハウス協会に出動を依頼した。浸水被害を受けた上天草市で同１１月に仮設住宅として整備され、現在も４世帯９人が暮らす。市の担当者は「設置も早く、入居期間が終われば撤去できる。断熱性も高く、入居者からも好評だ」と話す。

自治体「制度知らなかった」

この１年では、台風や火災などで延べ約２３０自治体に災害救助法が適用された中、制度を活用して災害対応車両が出動したのは上天草市のみだった。大規模火災で洗濯機を積んだランドリーカーが出動した大分市など独自に確保した２自治体のほか、被災程度が小さく応援が不要だった自治体もあるが、「制度を知らなかった」「担当部署が明確でなく、使えなかった」との声も聞かれる。

昨年９月の台風１５号に伴う竜巻や大雨で被災した静岡県牧之原市の市危機管理課は、制度を使わなかった要因の一つに、自治体に割り振られたＩＤとパスワードの共有が不十分だったことを挙げる。「防災担当が誰でも利用できるようにしておけば、（被災者支援の）選択肢になった。今後は手段の一つとして活用したい」と話す。

能登半島地震の検証委員会の元委員長で、金沢大の宮島昌克・名誉教授（地震防災工学）は「ようやく第一歩の段階で、活用や周知を続けていかなければならない。平素からの訓練などで車両を派遣し、課題を洗い出す必要がある」と指摘している。

車両導入に交付金

内閣府は交付金を支給するなどして災害対応車両の導入を後押ししている。都道府県や市区町村が対象で、４０００万〜６０００万円を上限に導入費用の半額を交付。昨年度は各地にトイレカー１１１台、キッチンカー１５台、シャワーカー５台などが整備された。

交付金は、暖房器具や簡易ベッドといった避難生活の改善につながる資材も支給対象で、担当者は「避難環境の改善を進めることで、関連死を少しでも減らすことにつなげたい」としている。

◆災害対応車両登録制度＝避難所などで活用できる車両について、種類や保有する自治体・企業、配車調整を担う法人の連絡先などを登録。現在の登録数は４８０台（５月２９日時点）。災害救助法が適用された場合、国が車両の出動費用を最大９割負担する。