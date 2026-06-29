ソフトバンクの王貞治球団会長が２９日、都内で自身が理事長を務める「第３２回世界少年野球大会 成田大会」（７月３０日〜８月７日）の開催発表会見に出席。会見後に取材に応じ、昨秋のドラフトで１位指名した米・スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手に対して「ウチを選んでくれればいいなとは思っています」とラブコールを送った。

佐々木選手は７月１１、１２日の米大リーグのドラフト会議で指名候補に挙がっており、その決断に注目が集まっている。王会長は「ラブコールはありますけど、最終的に決めるのは彼の方。われわれとしてはドラフト１位で指名して意思表示はしている。ウチを選んでくれればいいなとは思っていますけどね」と球団としての評価を改めて口にした。

その上で「メジャーに対する魅力はもちろん、大谷君なんかの活躍を見たら、そういう方にはあるだろうけど、われわれとしては日本でまず弾みをつけてから、アメリカに行ってほしいと、そう思います」と“提案”。ドジャース・大谷のように日本球界経由でメジャーで羽ばたくことを切望した。

同じ左打者として「やっぱり長打力は後でつけられるものじゃない。最初から持ってるってことは、魅力」と絶賛。「ファンの人が一番望んでいるのはホームラン。そういう期待に応えられる持ち味をもっている選手が求められる。日本のプロ野球でやることをファンの人も望んでいると思う。日本で野球をやるとなれば、ウチは指名権を持ってますから、ウチでということになる。そうなってくれれば一番いいなと思う」と冗舌に熱い思いを語った。

佐々木選手には、プロ入りを先送りして大学に残る選択肢もある。