【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 vs 日本代表（日本時間6月30日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】ヴィニシウスの「圧巻ゴラッソ」

サッカー日本代表が日本時間6月30日にFIFAワールドカップ2026のラウンド32で対戦するブラジル代表。現地メディアの報道やカルロ・アンチェロッティ監督の言葉からスタメンを予想する。

今大会のブラジルは、モロッコ戦こそ1−1に終わったが、ハイチ戦とスコットランド戦はいずれも3−0で完勝してグループCを首位突破。昨年10月には日本相手に2−3で逆転負けしたが、当時とは事実上まったく別のチームだ。データサイト『Opta』の最新優勝確率でも5位にランクインしている。

アンチェロッティ監督は昨年5月の就任以降、アタッカー4人を並べる実質4−2−4の4−4−2、そしてバランス型の4−3−3を両方テストしてきたが、今大会はより安全策の4−3−3を選択。試合を重ねるごとに戦術的な完成度も高まっており、強固なミドルブロックからのショートカウンターが機能している。

前日会見で日本戦のスタメンを聞かれたアンチェロッティ監督は、「うーん、ラインナップは教えたくない。みなさんをあまり安心させたくないからね（笑）。明日の完璧なラインナップを組む。私が考えている間に、みなさんにも考えてもらいたい」と煙に巻いた。

それでも『Globo』をはじめとする現地メディアは、スコットランド戦と同じ先発を予想。GKがアリソン、4バックが右からダニーロ、マルキーニョス、ガブリエウ・マガリャンイス、ドグラス・サントス、3センターハーフがカゼミーロ、ブルーノ・ギマランイス、ルーカス・パケタ、前線がラヤン、マテウス・クーニャ、そしてヴィニシウス・ジュニオールだ。右ウイングは本来ならラフィーニャが主戦だが、ハイチ戦の怪我から回復できておらず前日練習も欠席。日本戦は欠場すると見られる。

xG（ゴール期待値）は大会2位の7.35と、崩しの質はやはり世界トップクラス。中でも絶好調なのが事実上のフリーマンとして動くヴィニシウスだ。ここまで4ゴール・1アシストで3試合連続のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ選出と躍動し、個人xGの3.51は大会トップだ。左サイドの深い位置で切り返して相手3人を尻目に決めたモロッコ戦の同点弾が象徴する通り、まさに「無からゴールを生み出せる」規格外のタレントであり、日本が最も警戒すべき選手だ。

ゲームチェンジャーとしてベンチに控えるのは、フィニッシャー型のイゴール・チアゴをはじめ、スピードスターのガブリエウ・マルチネッリ、ドリブラーのルイス・エンリケ、パワフルシューターのエンドリッキ、そして34歳のネイマールだ。約2年半ぶりの代表復帰で今大会にサプライズ選出されたネイマールは、コンディション不良が続き、ここまでのプレータイムはスコットランド戦での15分弱だけとなっている。

アンチェロッティ監督はそのネイマールについて、「ネイマールは順調に回復している。ここ1週間で大きく成長した。いつも一緒に練習できなかったのは残念だ。今の彼は15分以上プレーできる。明日は試合の状況次第だね」と起用に含みを持たせた。基本的にはベンチスタートだろうが、ウルトラCでスタメンの可能性もゼロではないか。

ネイマールはスコットランド戦の動き、近年の故障癖、そして34歳という年齢を考えると、全盛期はやはり過ぎている。しかし、勝負強さ（通算79ゴールはブラジル歴代最多、W杯通算14試合で8ゴール・4アシスト）は折り紙つきなうえ、ピッチにいるだけで敵を引きつける“引力”は健在で、5試合で9ゴール・1アシストと日本戦にはめっぽう強い。ピッチに立てば目が離せない。

「日本のビデオを見て、やるべきことの戦略を練ってきた」

今大会のブラジルはミドルブロック守備で4−4−2を敷いてきたが、押し込まれた場面では右ウイングのラヤンが右SB、右SBのダニーロがCBに回る5−3−2のような陣形になるケースも何度か見られた。日本はボール保持時に前線が5枚（両WB、両シャドー、CF）になるため、ローブロック時は5−3−2陣形の可能性もある。

実際、アンチェロッティ監督が「日本はプレッシングを上手くかいくぐって攻撃を組み立ててくる。だから我々は準備段階当初からプレッシングの掛け方をずっと検討してきた」と語れば、主将マルキーニョスも「（日本の）ビデオを見て、強みと弱みを把握し、やるべきことの戦略を練ってきた。非常に実力のある日本を効果的に封じ込める必要がある」と続くなど、王国が慢心せずに、しっかり“日本対策”をしてくるはずだ。

運命のブラジルvs日本戦は、日本時間6月30日午前2時キックオフ予定。スタメン、試合展開、そして結果はどうなるのか。まさに目が離せない大一番だ。

【ブラジル代表のW杯メンバー】

▼GK

1 アリソン・ベッカー（リヴァプール／イングランド）

12 ウェヴェルトン（グレミオ）

23 エデルソン・モラレス（フェネルバフチェ／トルコ）

▼DF

3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

4 マルキーニョス（パリSG／フランス）

6 アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

13 ダニーロ（フラメンゴ）

14 ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）

15 レオ・ペレイラ（フラメンゴ）

16 ドグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

24 ロジェール・イバニェス（アル・アハリ／サウジアラビア）

▼MF

2 エデルソン・シウバ（アタランタ／イタリア）

8 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

5 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

17 ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）

18 ダニーロ・サントス（ボタフォゴ）

20 ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

▼FW

7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

9 マテウス・クーニャ（マンチェスター・U／イングランド）

10 ネイマール（サントス）

11 ラフィーニャ（バルセロナ／スペイン）

19 エンドリッキ（リヨン／フランス）

21 ルイス・エンリケ（ゼニト／ロシア）

22 ガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル／イングランド）

25 イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）

26 ラヤン（ボーンマス／イングランド）

（FIFAワールドカップ2026）

