これもワンプレーにかける思いの強さの現れか。米メディア「エッセンシャリースポーツ」は２８日（日本時間２９日）、「『誰もお前を好きじゃない』９２５０万ドル（約１５０億円）のマリナーズのスター選手が、死球をめぐる発言の後、元チームメイトと激しい言い争いを繰り広げる」との記事を配信した。

クリーブランドで行われたガーディアンズ―マリナーズ戦でマリナーズのジョシュア・ネーラー内野手（２９）が死球を受けたが、オースティン・ヘッジス捕手（３３）と激しい口論となった。地元「ジョムボーイ・メディア」はヘッジスが「誰もお前のことは好きじゃない。文字通り誰もお前のことは好きじゃないんだ」と言い放ったと報じた。

ネーラーは３点リードの６回二死二塁で１２５キロの内角へのカーブに対し、まったく避けるそぶりを見せず右ヒジにボールを受けた。これにヘッジスが怒りを示した、

もっとも先に暴言を吐いたのはネーラーだったようだ。「死球を受けた後、ネーラーは防具を外しながら一塁へ向かい始めた。彼が一塁へ歩いている間、ガーディアンズの選手たちが、ネーラーが変化球に対して肘を突き出したと話しているのが聞こえた。彼らは死球を狙ってわざとそうしたと非難した。ネーラーは『このクソ負け犬め』と言い、ヘッジスの反応を引き起こした」という。

ネーラーとヘッジスは長い間、チームメートだった。２０２２〜２４年まで３年間、ガーディアンズで一緒にプレー。その前にはパドレスでも短期間ながらチームメイトだった。ネーラーは４年総額約１５０億円でマリナーズと契約した。ヘッジスはネーラーの弟であるボーとも親しい関係にあった。

試合は８回に５点を奪ったガーディアンズが逆転勝ち。マリナーズが地区首位から陥落した。