亀梨和也と結婚の田中みな実、過去の恋愛観が話題「一生1人でいい」結婚に興味なしと断言していた
【モデルプレス＝2026/06/29】元KAT-TUNで俳優の亀梨和也（40）と女優の田中みな実（39）が2026年6月29日、結婚を発表。ここでは、田中が過去に語った恋愛観についてまとめる。
【写真】亀梨和也＆田中みな実、熱愛報道後揃って初の公の場
2020年7月21日放送の関西テレビ系バラエティー番組「グータンヌーボ2」に出演した際「すごい好きだった彼と別れた時は、もう一生1人でいいと思った。彼と戻れないんだったら一生1人でいいと思った」と過去の大恋愛について語った。
2021年に公開された映画「ずっと独身でいるつもり？」完成披露試写会では「私も20代後半くらいのときに、結婚を1つの逃げ道として考えたこともあったなと懐かしく思い返したりはしたんですけれども、今は結婚に対して“したくない”という気持ちもないし、“しない”と決めているわけでもない」と結婚に対する考え方を告白。「たくさん選択肢があっていいはずなのに、世の中的に決めつけられてしまうことが非常に多いなと。周囲の雑音にとらわれてしまうことが多いなと思うんですよね」と周りに左右されずに決めたいと話していた。
さらに同年11月30日放送の『グータンヌーボ2』でも「他者と共存しないことにした」「独立国家になると本当にストレスが無い」と1人で暮らすことに心地よさを感じている発言が。2022年にも、共演者に「今1人が超楽しい？」と聞かれた田中は「超楽しいというかラクだし、乱されなくて済むじゃん。誰かが入り込むと、その人の一言によって傷ついたり…。嬉しいこともあるよ？嬉しいこともある反面、嫌だなって思う瞬間もあったり」とパートナーを持つことによる葛藤を明かし「別に恋愛もしたくないし、結婚も全然興味がない」と断言していた。
結婚にあまり積極的な発言をしてこなかった田中の結婚発表に「びっくり」「みな実ちゃんがついに結婚」「亀梨くんだからこそなのかな」「それだけ魅力的だったんだね」「結婚に興味ないと話していたみな実さんを覆したのすごい」など、驚きの声や亀梨に対する称賛も上がっていた。
亀梨と田中は結婚を発表。また、田中が第1子を妊娠中であることも伝えた。田中と亀梨は、2023年12月31日に一部写真週刊誌にて熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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【写真】亀梨和也＆田中みな実、熱愛報道後揃って初の公の場
◆田中みな実、過去の恋愛観が話題
2020年7月21日放送の関西テレビ系バラエティー番組「グータンヌーボ2」に出演した際「すごい好きだった彼と別れた時は、もう一生1人でいいと思った。彼と戻れないんだったら一生1人でいいと思った」と過去の大恋愛について語った。
さらに同年11月30日放送の『グータンヌーボ2』でも「他者と共存しないことにした」「独立国家になると本当にストレスが無い」と1人で暮らすことに心地よさを感じている発言が。2022年にも、共演者に「今1人が超楽しい？」と聞かれた田中は「超楽しいというかラクだし、乱されなくて済むじゃん。誰かが入り込むと、その人の一言によって傷ついたり…。嬉しいこともあるよ？嬉しいこともある反面、嫌だなって思う瞬間もあったり」とパートナーを持つことによる葛藤を明かし「別に恋愛もしたくないし、結婚も全然興味がない」と断言していた。
結婚にあまり積極的な発言をしてこなかった田中の結婚発表に「びっくり」「みな実ちゃんがついに結婚」「亀梨くんだからこそなのかな」「それだけ魅力的だったんだね」「結婚に興味ないと話していたみな実さんを覆したのすごい」など、驚きの声や亀梨に対する称賛も上がっていた。
◆亀梨和也＆田中みな実が結婚
亀梨と田中は結婚を発表。また、田中が第1子を妊娠中であることも伝えた。田中と亀梨は、2023年12月31日に一部写真週刊誌にて熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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